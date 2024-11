La furiosa reacción de Costas luego del gol anulado a Martirena en Racing

Racing no podía empezar de mejor manera la final de la Sudamericana, con dos goles en los primeros 20 minutos de juego. Haciendo honor a la inmensa cantidad de hinchas que asistieron a La Nueva Olla, y a los tantos otros que alientan en el Cilindro y en cualquier parte de Argentina y el mundo frente a un televisor, salió con todo a avasallar al rival desde el pitido inicial.

Y podrían haber sido tres los tantos en ese mismo tramo, ya que Gastón Martirena había abierto el marcador antes de los 3', desatando la locura en las tribunas y el banco de suplentes. Sin embargo, el grito se vio rápidamente ahogado cuando Esteban Ostojich lo anuló a instancias del VAR por un offside previo muy fino de Maxi Salas en la jugada.

El gol anulado a Martirena en Racing

Todo Racing pasó del éxtasis a la desazón en un abrir y cerrar de ojos, especialmente Gustavo Costas. Entrenador e hincha a la vez, las emociones le jugaron una mala pasada. Ya se lo vio enojado cuando la revisión puso en suspenso el festejo, y cuando se veía venir que el gol no era válido, antes de que el juez principal hiciera la señal, estalló en ira con el cuarto árbitro y se fue lanzando insultos al aire.

La reacción de Costas al gol anulado

Llamó la atención que, a diferencia de otras instancias similares en partidos internacionales en situaciones como esta, no se mostró inmediatamente la repetición de la jugada en la transmisión oficial ni el trazado de líneas. De hecho, no volvió a mostrar la incidencia hasta unos cuantos minutos después, sin que quedara cabalmente demostrado que el offside existiera realmente o no.

Igualmente, toda la ira e impotencia que generó esta situación se vio rápidamente disipada a los 15' cuando el mismo Martirena volvió a marcar, pero sin margen para que hubiera ninguna revisión para anularlo. Y para redondear la alegría, Maravilla Martínez aumentó la diferencia a los 20', para que Costas y todos los hinchas Racing pudieran, ahora sí, permitirse sonreír.