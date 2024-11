Por qué Colapinto dijo que el circuito callejero de Las Vegas parece “un chancho dado vuelta”

Franco Colapinto no tuvo los mejores resultados ni sensaciones en las primeras dos prácticas del jueves por la noche en el Gran Premio de Las Vegas: terminó 17º y 18º y no se sintió cómodo arriba del Williams. Por eso, luego de la que fue su séptima FP1 desde que llegó a la Fórmula 1, criticó el circuito y lo comparó con un chancho.

El frío es uno de los desafíos que los pilotos tendrán este fin de semana, ya que vuelve difícil mantener una temperatura óptima en los neumáticos y afecta los frenos. A eso se refirió el argentino luego de sus primeras prácticas: “Íbamos patinando muchísimo, las gomas, muy frías. Fue complicado. Habrá que ver por dónde ir para mañana, qué cosas hay que mejorar. La pista está muy fría a esta hora, hay que entender un poco mejor para mañana y mejorar”.

Escuchá la opinión de Colapinto

Además, si bien valoró el espectáculo que rodea al Gran Premio y a la Fórmula 1 en la Ciudad del Pecado, cuestionó la suciedad del circuito: “Es un circuito medio complicado, con muy poco grip, patinamos todo el tiempo. Está muy sucia la pista. La Práctica 1 parecía una pista de Rally, había tierra por todos lados. No se veía nada, fue un día difícil”.

Por último, dejó una frase que generó algunas risas y se viralizó en redes sociales, pero cuya comprensión no se logró hasta un tiempo después… “La pista es medio aburrida, mucho stop and go, mucho frenaje en curvas de 90 grados, parece un chancho dado vuelta. No es una pista muy divertida”, lanzó el argentino.

Lo cierto es que Colapinto se refería a la forma del circuito, ya que cuando se observa el trazado pueden reconocerse similitudes con un chancho “patas para arriba”. Las primeras dos curvas conforman las patas traseras y las 6, 7, 8 y 9, las delanteras. El sector 2, a su vez, parece dibujar perfectamente la cabeza.