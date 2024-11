El desafío de Argentina en Copa Davis: el campeón defensor, el mejor del año y la superficie

El Final 8 de la Copa Davis ya comenzó en Málaga, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Mientras España y el mundo del tenis tienen la mirada puesta sobre Rafael Nadal, que enfrenta a Países Bajos y transita sus últimos días como profesional, Argentina piensa cómo frenar a Italia, el campeón defensor del torneo, a quien enfrentará en los cuartos de final. El presente de los singlistas albicelestes no es el mejor y en el equipo europeo, claro está, se luce el mejor jugador de la temporada, Jannik Sinner. Pero Argentina confía: “La Copa Davis tiene otro condimento”.

Este jueves no antes de las 13 se medirán Argentina e Italia. Los comandados por Guillermo Coria ya están entrenando hace días en Málaga, mientras el plantel italiano recién se completó este martes, con la esperada llegada de Sinner, que viene de ser campeón del ATP Finals en Turín. Los tenistas argentinos buscan adaptarse a una superficie más rápida de lo esperado y “más rápida que la de Manchester” (donde Argentina enfrentó a Gran Bretaña, Canadá y Finlandia). Es un hecho que el cemento no es el terreno predilecto de los argentinos, aunque Francisco Cerúndolo (30º) es el que mejores resultados ha cosechado en indoor: 7 victorias y 6 derrotas desde el US Open. Sebastián Báez y Tomás Etcheverry, las otras opciones para el singles, no llegan con un tenis en alza y descendieron en el ranking: están 27º y 39º, respectivamente, aunque el de Mar del Plata aplió algunos triunfos en los últimos torneos.

La pareja de dobles estará compuesta por Andrés Molteni (21º) y Máximo González (22º), ante la sabida ausencia de Horacio Zeballos, uno de los mejores doblistas del mundo, por sus diferencias con el capitán argentino Coria. Lo cierto es que los italianos superan en ranking y en actualidad a todos los representantes del conjunto sudamericano. Las opciones como segundos singlistas son Lorenzo Musetti (17º y medallista olímpico en París 2024) y Matteo Berrettini (35º, finalista de Wimbledon 2021) y la pareja de dobles es una muy consolidada en el tour: Andrea Vavassori (9º) y el experimentado Simone Bolelli (11º). No por nada Italia fue campeón de la Copa Davis en 2023. Y a esos cuatro apellidos, por supuesto, se le suma el más importante: el de Sinner.

Jannik Sinner, el del 2024 perfecto

Italia tendrá como figura el mejor jugador del año, Jannik Sinner, que llega como campeón del último torneo ATP de la temporada (y sin ceder sets). El de San Candido, que desde Roland Garros es el indiscutido número 1 del mundo, se presenta como un obstáculo casi imposible de sortear. Jugó 75 partidos este año y ganó 69; tres de sus seis derrotas fueron ante Carlos Alcaraz. Además, levantó ocho títulos, entre ellos, tres Masters 1000 y dos Grand Slam. Pero una estadística despierta la ilusión argentina: Cerúndolo tiene un registro de dos victorias y dos derrotas ante Sinner (y le ganó el último duelo, en Roma 2023); aunque no lo enfrentó en 2024, año en el que el italiano logró su mejor nivel.

Los cinco tenistas argentinos ya se preparan en Málaga. (Foto: AATenis)

Sin embargo, Cerúndolo, que, si bien Coria no lo confirmó, seguramente será el singlista Nº1 de Argentina, no se asusta. “No sé si genera una presión extra (jugar ante Sinner). Creo que hay que tomarlo con total normalidad, como cualquier otro rival. Al fin y al cabo, se encaran los partidos de la misma manera. La Copa Davis tiene otro condimento. En mi caso ya lo enfrenté un par de veces, lo conozco, no fue en este momento como número 1. Pero no quiero darle tanta aura al rival porque, quizás, uno entra con más nervios por haberlo agrandado”, sostuvo. Báez también mostró su optimismo: “Nosotros estamos en un gran nivel, nos enfrentamos a jugadores que son favoritos por ranking y por cómo vienen también, pero en la Davis cada partido es un mundo diferente. Si estamos mejor ese día, no hay número del ranking ni nada. Vamos a dar todo lo mejor, entre quien entre, contra el rival que sea”.

Guillermo Coria dijo que a más tardar el miércoles confirmaría la alineación. “Tenemos tres grandes jugadores para el singles, no es una decisión fácil. Pero no tenemos que poner solamente la cabeza en un solo jugador (por Sinner). Hay que ganar dos puntos”, explicó sobre los aspectos a tener en cuenta a la hora de pensar la estrategia. Argentina enfrenta al país campeón defensor, el que tiene al mejor jugador del mundo, y probablemente no sea favorito en ranking en ninguno de los tres duelos. Pero la ilusión argentina, luego de volver al Final 8 tras cinco años, es grande. Y lo dijeron los protagonistas: “en la Copa Davis cada partido es un mundo diferente”.