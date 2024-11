La advertencia de Gallardo en River tras el triunfo ante Banfield y post eliminación de Copa: "Habrá que..."

River se quedó sin el objetivo más importante de la temporada, que era la Copa Libertadores. Sin embargo, ahora apunta todos sus cañones a la Liga Profesional, no solo para sumar puntos de cara a la clasificación a la próxima copa internacional (en 2025) sino también porque tiene margen para soñar.

Al momento, el equipo de Marcelo Gallardo se encuentra a nueve puntos de Vélez y a seis de Huracán. Los dos equipos igualaron en esta fecha. River se anima a soñar y el DT lo dejó en claro.

Gallardo tras el triunfo

"Nos tenemos que abocar a estas siete fechas, tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos, ese es el enfoque en el corto plazo. Después veremos, hay que empezar a ver las diversas posibilidades para empezar a pensar en el año que viene, pero no podemos dejar de estar enfocados en estos siete partidos. Yo considero que si nosotros empezamos a sumar victorias en un campeonato argentino en donde nada está resuelto, donde los de arriba empezaron a perder puntos hace muchas fechas, habrá que jugarlo hasta el final y después evaluaremos cómo terminamos. En base a eso, el diagnóstico será hecho a fin de año para abocarnos a la temporada que viene", señaló.

En ese sentido, Gallardo rehusó sobre los análisis de la temporda: "No me parece hablar de fines de ciclo cuando quedan siete partidos y muchos puntos por sacar, no corresponde. Quizás en la opinión periodística genere ruido, siempre sucedió, pero no nos puede desvirtuar. Tenemos que acompañar a este plantel y lo voy a hacer, después haremos evaluaciones".

Finalmente, el DT de River reconoció por qué era importante ganar este sábado: "Más allá de la necesidad de la victoria, era justamente estar presentes en un partido que significaba mucho después de la eliminación. Teníamos que dar vuelta la página y ver cómo respondíamos hoy para volver a encaminarnos. Esa era la búsqueda".