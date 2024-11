La durísima sanción a Bentancur por un comentario “racista” hacia su compañero Son Heung-Min

El uruguayo Rodrigo Bentancur, ex Boca y actualmente en el Tottenham Hotspur de la Premier League, quedó en el centro de una polémica por comentarios desafortunados sobre su compañero de equipo Son Heung-Min. La Federación inglesa consideró los dichos “racistas” y decidió sancionarlo.

Hace unos meses, en el programa de televisión uruguayo Por La Camiseta, el conductor Rafa Cotelo le pidió al mediocampista una camiseta de un compañero suyo del Tottenham. “¿La de Sonny? O un primo de Sonny, total son todos más o menos iguales”, contestó Bentancur en referencia al coreano.

Escucha la frase de Bentancur

Primero, las redes sociales fueron sede de gran controversia y críticas, lo que obligó al uruguayo a pronunciarse en su cuenta personal. “Por este medio quiero comunicarles a todos los fans y a todos aquellos que nos siguen que después del reportaje donde me referí a Son y a nadie más, he hablado con él, y como es lógico y por nuestra amistad profunda, entendió que solo fue una gracia desafortunada y quedo todo claro y resuelto. Tema concluido con mi amigo”, escribió.

Son confirmó lo dicho por su compañero e intentó ponerle paños fríos a la situación. “Se disculpó justo después, mientras estábamos de vacaciones. Yo estaba en casa, ni siquiera me di cuenta de qué estaba pasando. Me envió un mensaje largo y podía sentir que lo había enviado desde el corazón. No pretendía decir algo ofensivo de manera intencionada. Somos como hermanos y nada ha cambiado”, explicó.

La Federación Inglesa, de todos modos, no se conformó con el ida y vuelta y tomó cartas en el asunto. Luego de casi cinco meses, decidió suspender a Bentancur por siete encuentros y obligarlo a pagar una multa económica de 100.000 libras esterlinas.