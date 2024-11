El tajante mensaje de De la Cruz sobre los rumores de su vuelta a River: "Hablé mucho con..."

River atraviesa la recta final de la temporada con el objetivo deportivo de, además de pelearle hasta último momento el torneo a Vélez, lograr la clasificación a la siguiente edición de la Copa Libertadores. Mientras tanto los directivos, con la Secretaría Técnica a la cabeza, ya piensan en el armado del plantel para una exigente temporada 2025.

Con el Mundial de Clubes en el horizonte, poco a poco comienzan a sonar los nombres que podrían reforzar el equipo de Marcelo Gallardo. En los últimos días uno que sorprendió, e ilusionó, a los hinchas fue el de Nicolás de la Cruz. El mediocampista, clave en el primer ciclo del Muñeco, se encuentra actualmente en Flamengo de Brasil.

La respuesta de De la Cruz sobre los rumores

Quien mejor que el propio futbolista para referirse a esta situación. Durante la jornada de este jueves, el uruguayo rompió el silencio: "Simplemente creo que fue más algo de la prensa que lo que realmente iba a suceder. En ningún momento se me pasó por la cabeza volver ahora al club".

"Siempre lo dije, soy un agradecido, la mayor parte de mi carrera la pasé en River. La pasé muy bien. Hoy estoy muy bien y contento en Flamengo. Estoy viviendo una etapa nueva. Para mí era un desafío demostrar si estaba a la altura de un fútbol exigente como el brasilero", añadió De la Cruz.

Para finalzar, sobre su gran relación con el mundo River, sentenció: "Se dijeron muchas cosas, tengo amigos que me escribían para saber si volvía. La gente cercana a mi sabe que no es el momento. Tengo una gran relación con Marcelo (Gallardo), eso es sabido. Hablé mucho tiempo con él. Incluso con Jorge Brito también, porque tengo una buena relación. Pero ellos saben que por ahora no es el momento".