Problemas para Gago: los 3 jugadores que pierde Boca ante Unión por la fecha FIFA

Tras un arranque adverso, Fernando Gago comenzó a reencarrilar a Boca Juniors con los dos triunfos obtenidos ante Godoy Cruz y Sarmiento. Con algunas deudas aún en el juego, pero menos comprometidos en cuanto a los puntos, el panorama para cumplir los objetivos de la Copa Argentina y de la clasificación a la Copa Libertadores 2025 es mucho más prometedor. Pensando en el paso a paso, el siguiente objetivo es obtener un buen resultado ante Unión de Santa Fe por la fecha 23 de la Liga Profesional.

Con la doble fecha de Eliminatorias a disputarse entre este jueves 14 de noviembre y el martes 19, el duelo contra el Tatengue no será inmediatamente este fin de semana. Pero, a diferencia de otras fechas FIFA anteriores, no se esperará hasta el siguiente fin de semana y el encuentro se jugará el miércoles 30, por lo que los jugadores convocados a sus respetivas selecciones no llegarán a tiempo de reincorporarse. En ese sentido, Pintita perderá a dos habituales titulares y a una alternativa en el banco.

Luis Advíncula jugará la fecha FIFA con Perú. (Foto: @luisadvincula17_)

La que quizá sea la baja de más renombre es la de Luis Advíncula. El lateral derecho, una fija en el once inicial del Xeneize, fue llamado como de costumbre por la Selección de Perú. La Bicolor, que necesita conseguir buenos resultados de manera urgente, será local el viernes en el clásico ante Chile y luego visitará a Argentina el martes.

Marcelo Saracchi fue convocado por Bielsa en Uruguay. (Foto: Fotobaires)

El otro titular que tampoco podrá estar disponible ante Unión es Marcelo Saracchi. El lateral izquierdo, que viene ganado lugar en el primer equipo ante el bajón de Lautaro Blanco, fue llamado por Marcelo Bielsa. Gago, de hecho, elogió la última semana el trabajo que realiza en la Celeste con el Loco y cómo eso le aporta cosas positivas al juego de Boca.

El juvenil Milton Delgado fue llamado para la Selección Argentina Sub-20. (Foto: @milton_delgado05)

Por último, el juvenil Milton Delgado tampoco podrá estar a disposición ya que fue llamado para jugar con la Selección Argentina Sub-20 para dos amistosos ante Bolivia entre el jueves 14 y el sábado 16. Si bien el joven volante de 19 no se trata de una pieza fundamental del plantel, ya ha disputado algunos cuantos minutos este 2024 repartidos en 7 partidos distintos, además de tener otras cuantas convocatorias.