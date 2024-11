¿A lo Spreen? Cuando Coppola y Tinelli jugaron en Boca y San Lorenzo

Deportivo Riestra fue responsable de algo inédito en el fútbol argentino: ante Vélez, por la 22º fecha de la Liga Profesional, hizo debutar al streamer de 24 años Iván Buhajeruk, mejor conocido como Spreen, y lo sacó después de un minuto de juego. La presencia del santafecino, fruto de una mera estrategia de marketing, hizo recordar otros dos episodios bizarros que fueron parte de la historia del fútbol argentino: cuando Guillermo Coppola jugó para Boca en 1980 y cuando Marcelo Tinelli se puso la camiseta de San Lorenzo, pero Rubén Darío Insúa lo saco antes de lo que hubiese deseado.

Coppola, entre Ruggeri y el Loco Gatti; al final, fue más que solo la foto.

Coppola en Boca

En 1980, Boca comenzaba una profunda crisis institucional; sin embargo, eso no los privó de una jugada, como poco, bizarra. El 12 de octubre de 1980, Guillermo Coppola, que entonces era el representante de Diego Armano Maradona, cumplió 32 años. Y desde Boca decidieron hacerle un regalo muy particular: “una foto con el equipo”. Boca disputaba un triangular amistoso con Sportivo Bragado y Acería Bragado y la idea era que Coppola ocupara el lugar de otro jugador para sacarse la característica foto previa del 11 inicial. Eso sucedió, pero luego Coppola no se fue a cambiar. El entrenador Antonio Ubaldo Rattín le dijo que se quedara en el banco de suplentes… a la expectativa.

Boca se puso en ventaja 4-0 con goles de Norberto Outes, mientras el representante de Maradona seguía sentado esperando su momento. Según su propio testimonio, oía que gritaban desde la tribuna mientras él entraba en calor: “Rattín ¿a quién vas a poner? ¿al chofer del micro?”. Faltando 15 minutos, en lugar de Outes, el DT mandó a la cancha a Coppola, que había sido inscrito con el nombre del paraguayo Jorge Insfrán. “Primera jugada, la quise parar, me pega en la pierna y la pelota se va afuera. Me quería ir solo”, contó una vez el protagonista, entre risas. Aunque luego tendría un tiro en el palo. Un regalo de cumpleaños que costó caro, ya que Rattín no volvería a dirigir a Boca. Coppola asegura que no fue solamente por su culpa: “Estaba jugado, no era un técnico muy meticuloso y con disciplina, era una joda Boca”.

La anécdota contada por Coppola

Tinelli en San Lorenzo y una discusión con Insúa

En julio de 2002, San Lorenzo organizó en el Nuevo Gasómetro un partido amistoso a beneficio ante Deportivo Español para presentar a sus nueve refuerzos y para darle la posibilidad al conductor de televisión Marcelo Tinelli de vestir la camiseta del club del que era hincha. Tinelli llevó a todo el equipo de VideoMatch para hacer una cobertura especial del partido. El encuentro terminó 5-1 a favor del Ciclón con goles de Alberto Acosta (2), Carlos Cordone, Lucas Pusineri y Sebastián Saja, de penal. Aunque el resultado fue anecdótico, porque lo más recordado fue el ingreso de Tinelli a los 22 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Mariano Herrón.

Rubén Darío Insúa, entonces DT de San Lorenzo, lo mandó a la cancha y el conductor se ubicó como marcador central, haciendo dupla con el paraguayo José Devaca. Tocó unas pocas pelotas y a los quince minutos fue reemplazado por Rodrigo Astudillo, lo que enojó a Tinelli, que pretendía otro protagonismo y que volvería a vestir la camiseta del Cuervo un año después, en la despedida del Beto Acosta. Desde aquel chispazo, la relación entre el Gallego y Tinelli no mejoró; al punto que hace dos años Insúa lo acusó de haberse “robado todo” (del club) y el ex presidente de San Lorenzo, como consecuencia, lo denunció penalmente. Coppola, Tinelli y un punto en común con el youtuber Spreen: el fútbol argentino es capaz de cualquier cosa.