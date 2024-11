La decisión bomba de Gareca con Arturo Vidal en Chile tras su feroz crítica al DT

Ricardo Gareca cedió ante el clamor popular y aceptó convocar para la Selección de Chile al volante de Colo-Colo Arturo Vidal, referente de la generación dorada, para la crucial fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, en la que apurarán sus últimas opciones frente a Perú y Venezuela.

The King, que el domingo se proclamó campeón de liga con el Cacique y que ha tenido una temporada muy irregular, está enfrentado con el Tigre, al que criticó con extrema dureza en los partidos previos y que no ha tenido ningún reparo en reprocharle públicamente que no le convocara ni a él y a otros jugadores en activos de la generación que ganó la Copa América en 2015 y 2016.

De vuelta a casa uD83CuDDE8uD83CuDDF1uD83DuDC51 pic.twitter.com/Ks4wan4GlN — Selección Chilena (@LaRoja) November 11, 2024

Desde entonces, la prestación de Chile ha sido una sucesión de fracasos, al no clasificarse ni para el Mundial de Rusia 2018 ni el Qatar 2022, ni lograr buenos resultados en las siguientes Copas América. En la actualidad, están últimos en la tabla de Eliminatorias, con apenas 5 puntos, muy lejos de los puestos de acceso directo e incluso del repechaje.

Vidal, que fue llamado por la baja el viernes por lesión del volante de Huracán (Argentina) Williams Alarcón, había incluso anunciado que no se pondría la camiseta de La Roja mientras Gareca siguiera al frente. A pesar de los constantes ataques del volante, el técnico argentino se mantuvo al margen de una discusión con el futbolista y afirmó en su momento que todos los jugadores seguían siendo opción para integrar futuras nóminas.

La Selección chilena afronta la última doble fecha del año ante Perú de visita, el viernes 15, y Venezuela de local, el martes 19, como su última oportunidad de sumar puntos tras perder ante Argentina y Bolivia en septiembre, y Brasil y Colombia en octubre. El ex jugador de Barcelona, Inter y Bayern Múnich volverá al combinado trasandino a sus 37 años, tras no haber integrado el equipo en la pasada Copa América de Estados Unidos, ni en los cuatro partidos de Eliminatorias que ha dirigido el Tigre.

Arturo Vidal no juega con la Selección de Chile desde septiembre de 2023. (Foto: archivo)

La última convocatoria de Vidal había sido en septiembre de 2023, cuando Chile era dirigido por Eduardo Berizzo y el volante jugaba en Flamengo. En esa doble fecha se lesionó la rodilla derecha en el partido ante Colombia, por lo cual debió operarse y su recuperación llevó varios meses, aunque en medio regresó a la liga chilena para jugar con Colo-Colo, tras 17 años de carrera internacional.

Con los Albos se erigió como el máximo referente del club, que fue protagonista de la Copa Libertadores este año volviendo a disputar los cuartos de final tras de seis años, y consiguiendo el título 34 del Cacique en Chile y, por ello, desde hace meses, afición y periodistas exigían s regreso al combinado nacional.

Fuente: EFE