El capitán de Riestra bancó la movida de Spreen y Braian Romero la liquidó: “Fue una…”

Deportivo Riestra hizo debutar en el fútbol profesional al influencer y streamer Iván Buhajeruk, conocido como Spreen, como parte de una movida publicitaria con su principal sponsor, la marca de bebidas energizantes Speed. Ingresó como titular en el trascendental duelo ante Vélez y salió a los segundos de juego. El partido finalizó 1-1.

La medida no pasó desapercibida y las declaraciones de los propios protagonistas del partido dieron cuenta de ello. Todos fueron preguntados y fueron dando su parecer, con opiniones diversas. Milton Céliz, el capitán de Riestra, defendió la movida. Braian Romero, referente de Vélez, la criticó con efusividad.

Milton Céliz bancó la movida de Riestra

"Más allá de que el chico venga y esté en la concentración, es más que nada un show de él, del contrato que tiene. Nosotros lo tomamos de otra manera, lo tomamos como una final. Le hablamos al chico, iba a jugar unos minutos y hacíamos el cambio. Tuvo mucho respeto a la hora de entrenar. Nos enfocamos en nosotros, más allá del show. Nos cagamos de risa, hablamos con él en la merienda y en la cena. Tuvimos un compromiso aparte", explicó Céliz.

En ese sentido, el capitán de Riestra contó cómo supo que iba a jugar de titular. "Nos enteramos ayer (por el domingo) en la pelota parada que iba a ser titular. El Ogro (Fabbiani) paró el equipo y nos contó. Al principio creímos que iba a jugar unos minutos en el segundo tiempo y al final fue de entrada. Pensamos que iba a jugar cinco minutos, pero fue rápido el cambio. En el vestuario estaba muy nervioso, tratamos de hablarle. Le dijimos que disfrute, que todos quieren debutar en Primera".

Braian Romero criticó duramente el ingreso de Spreen

Al respecto de las críticas, Céliz expresó: "Obvio que las entiendo. No soy mucho de mirar esas cosas, pero los chicos del plantel hablaban. Entiendo al espectador, al periodista. Riestra es un club especial, donde estas cosas te las enterás en el día a día. Tenemos un contrato por respetar. Lo tomamos con mucho profesionalismo. No nos hacemos cargo. Son cosas de ellos con el dueño y de la gente de Riestra. No tenemos nada que ver".

Menos benevolente se mostró el goleador de Vélez en la tarde, Braian Romero quien se mostró muy disconforme con la movida y contó una anécdota para reforzar su argumento. "El mensaje es para los chicos que están del otro lado. Hoy el televisor le mostró un atajo que no es. Fue una falta de respeto hacia el fútbol. Es un mensaje erróneo que le damos a la sociedad y a los chicos, a los que lo intentan hasta lo último y no pueden. Hoy me tocó ir a ver a un selectivo que venía desde otras provincias a la Villa Olímpica, que venían a probarse a Vélez y se iban frustrados porque no llegaban. Ese es el fútbol: intentar hasta lo último, dejar a tu familia, viajar diez horas", expresó.

Al respecto, Romero agregó: "Hoy mostramos un mensaje erróneo a los chicos que vienen de abajo. Desde mi lugar decirles que ese no es el camino, y que sigan intentando, que el fútbol es eso: intentar, fracasar, intentar, fracasar, fracasar, intentar y seguir intentando".