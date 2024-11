La bizarra convocatoria de un jugador de Riestra ¡que sería titular por marketing! ante Vélez

Deportivo Riestra es, definitivamente, uno de los equipos más controversiales del fútbol argentino en el último tiempo. Desde su veloz y maratónico ascenso, pasando en pocos años de jugar en la Primera D a la Primera División, en campañas plagadas de polémicas y suspicacias. En su primera temporada en la Liga Profesional, pasó rápidamente de pensar en la permanencia a establecerse en mitad de tabla para arriba e, incluso, comenzar a ilusionarse con clasificar a la Copa Sudamericana.

Más allá de las cuestiones deportivas, el conjunto de Nueva Pompeya se ha dedicado a realizar una gran campaña de marketing en redes y las distintas plataformas digitales. En ese sentido, llamó la atención a comienzos de año cuando se dio a conocer de manera sorpresiva que entre los futbolistas que integraban el plantel para disputar el campeonato se encontraba el reconocido streamer Spreen.

Spreen entrenando con Deportivo Riestra

Iván Buhajeruk (su nombre real) tiene 24 años y es conocido por sus transmisiones en directo de él jugando a distintos videojuegos. Uno de los principales sponsors de su canal es la famosa bebida energizante de lata negra, propiedad de Víctor Stinfale, expresidente del Malevo y quien aún hoy en día continúa manejando los hilos, cuyo logo aparece en las camisetas. A partir de esta conexión es que el creador de contenido terminó firmando contrato con el club.

Tras varios meses de espera y especulaciones sobre cuándo jugaría sus primeros minutos con el equipo blanquinegro, finalmente tuvo su primera convocatoria oficial para el encuentro de este lunes ante Vélez por la fecha 22 de la Liga Profesional. La institución publicó en sus redes la lista de convocados con el streamer como figura estelar. Sin embargo, trascendió un rumor que indica que esto no sería lo más insólito del encuentro.

La lista de convocados de Riestra, con Spreen como figura principal. (Foto: Prensa Riestra)

Según adelantó Fede Cristofanelli, periodista de Infobae, en su cuenta de X (ex Twitter) en un posteo que luego fue borrado, Spreen sería parte del once titular en Riestra. Y como si eso no fuera suficiente, este movimiento de marketing implicaría, además, que sería reemplazado instantes después del puntapié inicial, ni bien se detenga el juego por primera vez. "Otro éxito de 'El Producto', el torneo más serio, con el mejor formato y más nobles árbitros del mundo", remató su publicación el cronista.