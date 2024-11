Costas puso paños fríos tras la histórica clasificación de Racing a la final: "Todavía no..."

Con la emoción a flor de piel, fiel a su estilo, Gustavo Costas vivió de forma particular la victoria de Racing ante Corinthians en el Cilindro de Avellaneda. Con el doblete de Juanfer, la Academia se metió en la final de la Copa Sudamericana y el próximo 23 de noviembre, en Paraguay, irá por un nuevo título para sus vitrinas.

Tras el partido, el director técnico de la Academia buscó ponerle paños fríos a la situación. Sabiendo que hay 90 minutos antes de alcanzar la gloria, expresó: "Ahora hay que disfrutar, todavía no ganamos nada. Llegar a la final es hermoso, hay pocos equipos que llegan a la final".

Quintero metió a Racing en una final internacional tras 32 años.

"Pero las finales no se juegan, se ganan. Para hacer la historia que queremos y yo le inculqué a los jugadores, es ganar algo con Racing a nivel internacional. Queríamos pelear todo, pero no pudimos. No nos dio. El sueño de llevar a Racing a ganar algo a nivel internacional está a un paso", sumó Costas.

Al ser consultado sobre los aspectos que llevaron a Racing a alcanzar la final del torneo continental, el DT no dudó: "El grupo es espectacular. No lo digo para quedar bien con ellos, lo dije desde el primer momento. En las buenas y en las malas. El grupo siempre estuvo unido, yo los defiendo a muerte y ante todo. Hoy me dieron todo. Hicimos un partido inteligente ante un gran equipo. Corinthians es uno de los mejores equipos en Brasil y en Sudamérica".

"Tenemos que seguir juntos. Lo de la gente fue extraordinario y conmovedor. Los chicos se ganaron eso, porque ellos llevaron a Racing a esta instancia. Le dije en la charla que se lo ganaron ellos. Nos tocó que nos peguen palazos y nos digan que nos tenemos que ir, pero se levantaron. Siempre dije que estoy orgulloso. A pesar de todos los palazos nos levantamos y hoy lograr lo que no se logra hace muchos años. Somos grandes, tenemos que lograr títulos", sentenció Costas.