La fuerte sanción de Conmebol a Boca por racismo y otros incumplimientos ante Cruzeiro

El mundo Boca Juniors no tiene un solo día des descanso. Mientras desde Brandsen 805 aún están trabajando para poder hacer oficial y anunciar de una vez por todas a Fernando Gago como nuevo DT del primer equipo, se dieron a conocer malas noticas que remontan a un desafortunado episodio acontecido meses atrás y que marcó un punto de quiebre para las aspiraciones del club en este 2024.

Es que la Conmebol dio a conocer que le aplicará una dura sanción económica por una serie de infracciones e incumplimientos durante la llave ante Cruzeiro por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Es decir que este choque no solo implicó un duro golpe para los planes futbolísticos que se habían trazado a principio de año, sino que además le costará a las arcas xeneizes nada menos que 193 mil dólares.

La serie ante Cruzeiro tuvo consecuencias deportivas y económicas para Boca. (Foto: Fotobaires)

Son un total de tres sanciones distintas (con sus respectivas especificaciones) por hechos acontecidos a tanto en la ida como en la vuelta. Las primeras dos se corresponden con el primer partido, jugado en la Bombonera. Una es de US$ 50 mil por hechos racistas (no especifica cuáles). La otra tiene varias aristas: 50 mil al club por salir tarde al segundo tiempo, 50 mil a Diego Martínez por la misma razón, 15 mil por incumplimiento en el protocolo de inicio de partido, 10 mil incumplimientos en el reparto de entradas de protocolo y 5 mil por incumplimientos en el recibimiento.

La tercera alude a infracciones durante la revancha en Belo Horizonte, encuentro en el que finalmente Cruzeiro los eliminaría de la Sudamericana, y tiene dos contemplaciones: 8 mil dólares por no presentar tres jugadores para las entrevistas postpartido y 5 mil por incumplir el artículo sobre las pecheras que deben usar los suplentes.

Diego Martínez también fue sancionado. (Foto: Fotobaires)

La sanción sería únicamente económica, ya que Conmebol no indició que hubiera castigos deportivos ni de otro tipo. Igualmente, Boca no tendría que abonar los US$ 193 mil directamente, sino que estos sería descontados de los derechos de televisación y patrocinios. Algo similar le había sucedido al Xeneize luego de las semifinales contra Palmeiras en la Libertadores 2023. En esa oportunidad, el máximo entre del futbol sudamericano le aplicó una multa de 100 mil dólares y la clausura parcial de la tribuna Sur de la Bombonera.