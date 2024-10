La advertencia del Bocha Batista sobre cómo hará Venezuela para defender a Messi: "Vamos a tratar de..."

La Selección argentina se prepara para una nueva doble fecha de Eliminatorias sudamericanas pensando en dos victorias, ante Venezuela y Bolivia, que la dejarían prácticamente clasificada para el Mundial 2026. El equipo vinotinto, conducido por el argentino Fernando Batista, también llega con sus aspiraciones y busca dar el golpe.

Este miércoles, el entrenador argentino brindó una conferencia de prensa en la que se refirió al enfrentamiento, especial para él porque se enfrentará contra la Selección de su país. "Lo tomo como otra final, puede haber un contexto que me toca jugar contra la selección que uno nació. Uno tiene en la cabeza hacer un gran partido y ganarlo. Soy el primero, no significa que después del partido no vaya a ser argentino. Quiero que gane Venezuela. Enfrenamos al campeón del mundo, bicampeón de América con un gran entrenador. Tenemos lo nuestro, tengo confianza en los muchachos y ganar en casa donde nos hacemos fuertes", señaló al respecto.

La declaración de Batista sobre Argentina

Luego, habló sobre cómo ve a su equipo: "Mejoramos muchísimo. Hoy tenemos que tener los pies sobre la tierra, lo sabemos todos. Si decíamos tener 10 puntos a esta altura, no sé quién lo firmaba. Generamos un gran comienzo, lo tenemos que seguir sosteniendo. Está mejorada. Tenemos partidos buenos, partidos que sufrimos. Tuvimos solamente dos derrotas ante Colombia y Bolivia. Es un camino largo, faltan 30 puntos. Estoy esperanzado".

En ese sentido, señaló cuál cree que viene siendo la principal debilidad de Venezuela. "Me quedo más preocupado si no genero. Después, tenés las malas decisiones. Tenemos que ajustar los últimos 30 metros en el arco rival, seguir ajustando. En la Copa América entraron. No hay que volverse locos, sabemos que tenemos delanteros de buen nivel que se pueden destapar. En nuestro arco estamos fuertes", señaló.

Por otro lado, Batista habló sobre qué debe hacer Venezuela para ganarle a Argentina. "Tratando de hacer un partido perfecto, no te podés equivocar en nada. En lo físico, futbolístico y emocional. Conocemos la jerarquía del rival. Con Uruguay hicimos un partido muy bueno por la concentración, anticipos, generación. Esos son los partidos ante estas selecciones. Podés hacer todo bien, pero te agarra Messi y te define. Ahí está la jerarquía. Tiene que ser perfecto. Es una gran selección, ya ha perdido. Y en Maturín nos hacemos fuertes", señaló.

Por último y justamente hablando del capitán argentino, agregó: "Habría que preguntar a los 300 entrenadores anteriores, ninguno pudo ja. No le podés dar ventaja. Pero no solo pensar en Messi, sino en lo que genera en su juego. No solo en un marcaje cerca, o doblarle la marca, sino un posible compañero de un pase filtrado. Te lo hacen y te ganan un partido. Vamos a tratar de hacerle jugar un partido incómodo".