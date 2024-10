La advertencia de Vaccari tras las bombas de Laso en Independiente: “No te podés dar tiros en los pies”

Joaquín Laso atraviesa días cruciales en Independiente. El defensor fue muy criticado por su bajo rendimiento y no estuvo en la victoria del Rojo ante Riestra por una fractura en su mano izquierda. Marco Pellegrino fue su reemplazante y Julio Vaccari quedó muy conforme con el rendimiento del zaguero que compartió la defensa con Kevin Lomónaco.

El próximo compromiso del club de Avellaneda será el ante Lanús, luego de la fecha FIFA, y Laso ya podrá ser tenido en cuenta por el DT. Sin embargo todo está en duda ya que su representante reclamó una deuda de 73 mil dólares y desde el club, teniendo en cuenta que su contrato vence a final de este año, están considerando prescindir del jugador hasta que se marche libre.

Lasso podría no jugar más en Independiente.

Vaccari, ante esto, habló al respecto y fue mesurado: “Hay un problema con los representantes del jugador, que iniciaron algo en contra del club. Entre los futbolistas, el cuerpo técnico y los dirigentes estamos intentando solucionar las cosas para que no afecte desde lo futbolístico, porque Joaquín es importante".

"No me apuraría con el tema de la renovación o no de Laso porque hay que hacer una evaluación, principalmente de cómo está el club económicamente para ver qué es lo que puede traer. Hay que analizar bien todo porque no te podés dar tiros en los pies”, agregó el entrenador.

Con 22 puntos, Independiente se ubica en mitad de tabla de la Liga, pero alcanzó los 45 en la tabla anual. Si bien todavía está afuera de todo, pelea por un lugar en la Copa Sudamericana y se ubica a siete unidades de los puestos de Copa Libertadores.