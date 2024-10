Maipú recibe a San Miguel en el último tren rumbo al ascenso

Deportivo Maipú tiene su último tren rumbo al ascenso. Si bien es cierto que todavía quedan cuatro estaciones para llegar al final de esta primera ronda, el Cruzado es consciente que si no gana, tiene serias chances de quedarse abajo de la ilusión. San Migue será su rival, esta tarde desde las 17 en el Omar Higinio Sperdutti. Si logra sumar de a tres, se prende, con solo tres encuentros por delante. Por eso la necesidad de victoria.

Claro que el panorama no es el mejor porque Juan Manuel Sara está minado de bajas: Paredes, Arno, Del Priore y Misael Sosa llegaron a la quinta amarilla y no serán de la partida. Por eso, el rompecabezas del entrenador está difícil de completarse. Principalmente en lugar de su ancho de espadas, jugador que no tiene un reemplazo claro y de su jerarquía. El otro interrogante fuerte está en la mitad de cancha.

El Cruzado viene de un empate con Ferro.

Al latera derecho volverá un intocable como Santiago Moyano, de eso sí no hay dudas. Tras purgar su fecha de suspensión, el defensor reemplazará al mencionado Paredes. En tema está en la mitad de la cancha: con Gastón Mansilla y Fausto Montero adentro, resta definir quién será el tercer integrante.

Arriba también hay otro dolor de cabeza: ¿quién va por Misael Sosa? Es cantado que Matías Viguet y Ezequiel Almirón no se mueven pero resta definir el acompañante en el tridente ofensivo: Solari o Gaitán, las opciones similares por estilo. La otra alternativa es probar con doble nueve, y ahí el que ingresaría seria Federico Rasic.

Once al margen, el resultado para Maipú no puede ser otro que un triunfo. En una zona pintada de Reducido bien apretada, hay que sumar lo más posible, sobretodo, porque luego vendrá Quilmes de visitante. El último tren rumbo al sueño del acenso.