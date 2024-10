Se lesionó Chocobares: las opciones para reemplazarlo en Los Pumas

A todas las buenas noticias que recibieron Los Pumas en los últimos dos meses, durante un Rugby Championship histórico en el que mostraron su mejor versión, alcanzaron la mayor cantidad de puntos y victorias y derrotaron a las tres potencias del hemisferio sur, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, las sucedió una muy mala, aunque no pésima. Santiago Chocobares, el centro argentino de 25 años que hace ya un tiempo se adueñó de la 12 con potencia y solidez defensiva, sufrió una lesión en su rodilla ante Sudáfrica y se confirmó la gravedad. Es menor de la esperada: estará afuera entre seis y ocho semanas, pero se perderá la ventana de noviembre.

Confirmado: esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, entre 6/8 semanas out de las canchas.

Se pierde la ventana de noviembre pero volverá con Toulouse antes de fin de año.



Dentro de lo malo que parecía, es positivo. pic.twitter.com/HaWVfExYTk — Ramiro Conti (@ZucaConti) October 3, 2024

Iban 25 minutos del primer tiempo, en el partido que Sudáfrica terminaría ganando 48-7 ante Los Pumas por la 6º fecha del Rugby Championship, cuando el oriundo de Rufino sufrió la impactante lesión. El fullback sudafricano Aphelele Fassi lo atacó con pelota en mano y, mientras Chocobares parecía bien plantado para detenerlo, se resbaló y terminó impactando con su cuerpo en la rodilla del centro argentino. Chocobares evidenció todo su dolor, se tomó la cara con impotencia y los médicos inmediatamente lo asistieron. El árbitro Ben O´Keefe detuvo el partido, si bien los Springboks estaban en situación clara de ataque, y el actual jugador del Toulouse debió retirarse del encuentro. En su lugar entró Lucio Cinti, quien últimamente había compartido el centro de la cancha justamente con Chocobares.

Se esperaba lo peor. Las imágenes no ayudaban al optimismo y tampoco el rostro del jugador. Pero se confirmó que la de Chocobares es una lesión en el ligamento lateral interno que no requiere de una operación. Buena noticia, dentro de un panorama que parecía aún más desalentador. Estará inactivo entre 6 y 8 semanas y evitará volver al quirófano, teniendo en cuenta que en 2022 ya había sufrido una lesión ligamentaria que lo marginó durante más de un semestre. Si esta lesión hubiera ameritado una recuperación tan larga como aquella, a Los Pumas no les habría afectado (en cuanto a partidos que se hubiera perdido), dado que después de la ventana de noviembre vuelven a tener competencia recién en junio de 2024. Pero para su club, Toulouse, vigente campeón de Europa, el parte médico fue motivo de celebración, porque regresará a las canchas antes de fin de año.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDFC9 El quiebre de Santiago Chocobares y otro try de Mateo Carreras para poner a los Pumas en partido. #ARGvsRSA pic.twitter.com/3Ufr9wE7En — Periodismo Rugby (@Perrugby) September 21, 2024

Las opciones: un 13, un experimentado y un proyecto

Chocobares no podrá estar con el seleccionado argentino en la exigente ventana de noviembre. Los Pumas jugarán el sábado 9 de dicho mes ante Italia, en el Stadio Friuli de Udinese, ante Irlanda, el viernes 15, en el Aviva Stadium de Dublín y ante Francia, el 22 de noviembre, en el mítico Stade de France. La principal opción para sustituir al formado en Duendes de Rosario para ser Lucio Cinti, justamente, quien ingresó por él ante los Springboks. Pero cabe destacar que Cinti no es un primer centro natural, sino un segundo. De hecho, ha jugado muchas veces de wing y, aunque tiene destrezas como juego aéreo y patada, a priori no cuenta con las mismas virtudes que Chocobares: potencia, garantía defensiva y ubicación en el rol de 12.

Además de Cinti, Felipe Contepomi cuenta con otras (al menos) dos opciones. Pero tampoco completan todos los casilleros. Cabe destacar que Chocobares venía siendo uno de los mejores jugadores de Los Pumas, con gran regularidad en los últimos 15 meses y con 27 partidos internacionales en la espalda. Primero, aparece Jerónimo de la Fuente. Otro surgido en Duendes que supo ser 12 y referente de Los Pumas durante años, pero que hoy, a los 33, parece haberse alejado de su mejor nivel. Tiene gran experiencia y criterio, pero en sus últimas apariciones con Argentina se lo vio más lento y errático que otras veces. La tercera opción es más a largo plazo: se trata de Justo Piccardo, jugador del SIC que ya se lució en Pampas y seleccionados juveniles, con características similares a las de Chocobares, aunque en su club juega muchas veces de wing. Veloz, tackleador, con capacidad de quiebre y 105 kilos, el de 22 años, que hasta ahora fue convocado pero no debutó con Los Pumas, puede ser una alternativa. De por sí, seguramente lo será en los próximos años.