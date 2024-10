La escandalosa frase de Joaquín Laso sobre el conflicto de su representante con Independiente: "Yo no necesito de..."

El presente de Independiente es complicado. El equipo de Julio Vaccari acumula cinco empates consecutivos en el torneo de la Liga Profesional (Racing, River, Belgrano, Argentinos y Tigre) y, como si fuera poco, quedó eliminado de los cuartos de final de la Copa Argentina tras caer ante Vélez.

Además, la institución entró en un conflicto con uno de sus futbolistas. Se trata de Joaquín Laso, defensor central que es mirado de reojo por los hinchas debido a sus últimas performances dentro del campo de juego. “No soy el único jugador que hace un penal. Se lo que soy, la situación que se vive”, expresó tras cometer la infracción que le dio el triunfo al Fortín el pasado viernes.

El defensor no tuvo pelos en la lengua para hablar del presente del club.

Pero esto no es todo. En las últimas horas FIFA le informó a Independiente que el representante del zaguero reclamó una deuda pendiente de 73 mil dólares. Sobre esto, contó: “Yo no tengo nada que ver, es de mi representante. Si es un tema de comisión, se tendrá que pagar. Yo tengo una situación particular de una deuda que no reclamo”.

Como consecuencia, los directivos tomaron la decisión de que no sume minutos hasta que se resuelva su situación: “Entiendo la decisión que se tomó que hasta que no se solucione no juegue. Ya se lo dije a Seoane si sumo me quedo, sino no. No necesito de Independiente. No hablamos de la renovación”.

Para finalizar, Laso se refirió al difícil presente de la institución de Avellaneda: "Entiendo la impaciencia de la gente, pero no somos los culpables de los últimos 20 años del club. Hemos echado gente valiosa que necesitaba un poquito más de tiempo y no se la esperó".