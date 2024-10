La "indignación" de Zielinski con el arbitraje, tras la eliminación de Lanús ante Cruzeiro: "No es normal que..."

Lanús quedó eliminado de la Copa Sudamericana, tras caer como local ante Cruzeiro en el marco del partido de vuelta de la semifinal. El equipo de Ricardo Zielinski había igualado 1 a 1 en Brasil, pero un tanto de Kaio Jorge sobre el final del primer tiempo marcó el desnivel de la serie, que no pudo ser remontada.

El entrenador, ya conferencia de prensa, mostró su desazón tras la eliminación teniendo en cuenta que su análisis de la serie global sugiere que su equipo jugó mejor. Tanto en la ida del Estadio Morumbí como en la vuelta en el Ciudad de Lanús. En ese sentido, tuvo duras palabras para con el arbitraje.

La reflexión del Ruso Zielinski

"Creo que en los 180 minutos fuimos mejores que Cruzeiro. Tuvimos la oportunidad de resolverlo en Brasil y hoy acá también tuvimos en el primer tiempo dos situaciones muy claras. Una que pegó en el travesaño y otra de Lucho (Boggio) mano a mano con el arquero. Después, en una jugada en la que nos equivocamos en el inicio te hacen un gol sin haber prácticamente pateado el arco", expresó el Ruso.

En ese sentido, luego el DT de Lanús mostró su enojo por la eliminación y le dedicó palabras al arbitraje de hoy, como el de todo el torneo. "Teníamos mucha ilusión. Pedimos disculpas a la gente porque tenía la misma ilusión que nosotros. En este tipo de partidos, el tema del árbitro te da mucha bronca. A nosotros en este campeonato internacional nos han anulado seis goles. No es normal eso. No es normal que hoy venga el árbitro a sacar el partido para no comprometerse con nada", señaló.

"Son cosas que pasan que uno no tiene que hablar, pero fundamentalmente te indignan porque creo que a lo largo de los dos partidos nosotros fuimos superiores. Hoy hicimos el desgaste en el primer tiempo y por ahí en el segundo lo corrimos mal. Pero creo que en líneas generales hubiésemos merecido otro resultado. En el fútbol no se obtiene lo que se merece sino lo que se logra en base a alguna situación fortuita. Ahora hay que dar vuelta a la página para terminar este campeonato", cerró Zielinski.