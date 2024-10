El mensaje de Otamendi a los hinchas sobre una posible llegada a River: "Saben que..."

El fanatismo de Nicolás Otamendi por River no es ningún secreto. En más de una ocasión el actual jugador del Benfica de Portugal hizo referencia a su cariño por el club de Núñez. Es por esto que, desde hace tiempo, el hincha se ilusiona con su llegada a la institución.

Con respecto a esta posibilidad, en su diálogo ante los micrófonos de ESPN, no dudó en responder. Lo hizo después del 4-0 de las Águilas ante Atlético Madrid por la segunda fecha de la renovada UEFA Champions League. En este partido, además de ser titular, fue el capitán del equipo.

La palabra de Otamendi

"Nunca se sabe. Todavía me queda un año de contrato con Benfica y, por respeto, trato de estar focalizado. No quiero ilusionar a los hinchas pero tengo la cebeza puesta acá. Saben que veo todos los partidos, que tengo buena relación con los dirigentes y jugadores. Se verá qué será de mi futuro después, porque si digo algo ahora me cagan a puteadas, ja", aseguró Otamendi.

Sobre la situación de Ángel Di María, quien a pesar de su deseo no volvió a Rosario Central, completó: "Es más complicado lo suyo. Si él estuviera solo ni lo pensaría. Vi las ganas que tenía cuando estábamos en Benfica. Al tener una familia detrás, lo analizas detalladamente. En ese sentido me pasa lo mismo. Por seguridad y la situación de Argentina, es muy complicado volver”