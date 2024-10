La lista de concentrados de Los Pumas para el Camp de París

Con vistas a la última ventana del año que se disputará en Europa durante el mes de noviembre, Felipe Contepomi dio a conocer la lista de 35 jugadores que formará parte del Camp de París del lunes 28 al miércoles 30 de octubre. En esta concentración, Los Pumas ajustarán detalles de cara a los partidos venideros y el entrenador terminará de conformar la lista definitiva para la travesía por el viejo continente.

En la nómina hay varios regresos como el de Francisco Gómez Kodela (38 tests), Francisco Gorrissen (3) y Rodrigo Martínez (3), mientras que otros jóvenes talentos tendrán su primera oportunidad en el combinado nacional: Benjamín Elizalde, Benjamín Grondona y Gerónimo Prisciantelli.

Los Pumas concentrarán del lunes 28 al miércoles 30 en París. (Los Pumas)

Por su parte, Bautista Bernasconi, Justo Piccardo y Santiago Pernas también formarán parte de la lista, aunque aún no se han estrenado con la albiceleste. Finalmente, Contepomi no podrá contar con Marcos Kremer (lesionado), Pablo Matera (suspendido) y Jerónimo De la Fuente, que pidió no estar por temas personales.

Por lo tanto, la lista de Los Pumas para esta concentración en la capital francesa estará compuesta por: Matías Alemanno, Bautista Bernasconi, Ignacio Calles, Francisco Coria, Pedro Delgado, Efraín Elías, Thomas Gallo, Francisco Gómez Kodela, Juan Martín González, Francisco Gorrissen, Benjamín Grondona, Rodrigo Martínez, Franco Molina, Julián Montoya (c), Joaquín Moro, Joaquín Oviedo, Bautista Pedemonte, Guido Petti, Pedro Rubiolo e Ignacio Ruiz.