Así serán los 8 cruces del Reducido de la Primera Nacional: cómo se juega

Este domingo concluyó la etapa regular de la Primera Nacional con los encuentros que se disputaron de la Zona A, la cual ya había ganado un par de fechas antes San Martín de Tucumán. El Santo clasificó a la gran final por el ascenso ante Aldosivi, que había sellado su pase en la definición del sábado.

Con la finalización de estos partidos también se decretaron los 14 clasificados para el Reducido y hubo definiciones en materia de descenso, con la principal novedad de la pérdida de la categoría de Brown de Puerto Madryn.

En primer lugar, lo dicho: Aldosivi y San Martín de Tucumán jugarán la final por el primer ascenso, con fecha y horario a confirmar. El ganador del encuentro a partido único y en cancha neutral jugará la próxima edición de la Liga Profesional. El perdedor clasificará a cuartos de final del Reducido.

San Martín de Tucumán busca el ascenso a Primera. (Foto: @CASMOficial)

Cómo se juega el Reducido

Tras la definición de este domingo y sumada a la del sábado, finalmente se definieron los siete cruces de los octavos de final del Reducido, que se define con emparejamientos entre el 1° vs. 7°, 2° vs. 6°, 3° vs. 5° (de cada zona) y el 4° vs. 4°. La instancia se jugará a partido único y el local será el equipo que quedó primero, como ventaja deportiva. Además, el empate también lo clasifica.

Los partidos serán: San Martín (SJ) vs. Gimnasia y Tiro (Salta), Deportivo Madryn vs. San Miguel, Nueva Chicago vs. Racing de Córdoba, Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs. Estudiantes (BA), San Telmo vs. Gimnasia (Jujuy), All Boys vs. Colón y Quilmes vs. Defensores de Belgrano. El primer equipo de cada cruce será el local.

Los siete ganadores se sumarán al perdedor entre Aldosivi y San Martín de Tucuman para conformar los cuartos de final de la competencia. El emparejamiento será con el mismo criterio de tabla anual entre el primero y el último clasificado, respectivamente. En este caso, los choques serán a doble partido con inversión de localía. El mejor ubicado define en su casa.

Los cuatro ganadores de cuartos acceden a semifinales, las cuales se confirman con el mismo criterio que los cuartos, también a doble partido. Los ganadores disputarán la final por el segundo ascenso a la Liga Profesional, en este caso ya a partido único en cancha neutral.

Deportivo Madryn también es candidato. (Foto: @ClubMadryn)

La lucha por el descenso

Además de la pérdida de la categoría de Brown de Puerto Madryn por la Zona A, la Zona B terminó con un empate en la última posición de la tabla, por lo que el otro descenso se definirá en un partido desempate entre Atlético Rafaela y Brown de Adrogué. El perdedor jugará la categoría inferior y el ganador deberá presentarse en la Promoción ante el penúltimo de la Zona A: Talleres de Remedios de Escalada. Todos a partido único en cancha neutral.