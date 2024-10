La advertencia de Milito a horas de visitar a River en el Monumental: "Sin duda que nosotros tenemos..."

Restan horas para que la pelota comience a rodar en Núñez. Luego de la dolorosa caída en Brasil y el empate sin goles ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, River y Atlético Mineiro definirán al primer finalista de la actual edición de la Copa Libertadores, este martes a partir de las 21.30.

En las últimas horas, el elenco de Belo Horizonte dijo presente en una nueva fecha del Brasileirao. En condición de local, fue derrota ante Internacional de Porto Alegre. Tras el partido, Gabriel Milito dijo presente en conferencia de prensa y palpitó su visita al Monumental.

Mineiro goleó a River en la ida.

“Pensaremos cómo vamos a planear el partido contra River, que es un partido muy importante. Pero sin duda que nosotros tenemos una manera de jugar y no vamos a cambiar. Intentaremos desarrollar nuestro juego, realizar un buen partido, ser muy competitivos, ser valientes y jugar con personalidad”.

"He jugado muchas veces ante River, en cancha de ellos, y lo recomendable no es defender y meterse solo atrás. Es un equipo que no se va a entregar. También su gente se hace sentir cuando ellos juegan ahí. Su entrenador va a convencer de que la remontada es posible".

“Es un club muy grande. Con su entrenador en Copa han hecho tenido a lo largo de toda su trayectoria remontadas muy grandes. Por ejemplo, en 2015 con Cruzeiro, con Inter, con Palmeiras. Hay que hacer un gran partido, con seriedad y espíritu competitivo, buscar la manera de hacer algún gol".