Deportivo Maipú va por un triunfo para soñar con el Reducido

Deportivo Maipú cierra su participación en la primera fase de la Primera Nacional. El Cruzado necesita lograr una victoria y que se le den varios resultados para poder meterse entre los equipos clasificados al buscado Reducido. Una misión complicada pero no imposible.

Radio en mano para monitorear los resultados de todas las canchas, el Botellero deberá primero ganarle a Estudiantes de Buenos Aires desde las 15.05, algo que no le viene saliendo seguido muy seguido (solo lo logró en uno de los últimos nueve encuentros). De ahí, el segundo paso será que no triunfen Agropecuario, Racing ni Ferro.

El Cruzado tiene que ganar y esperar varios resultados.

Juan Manuel Sara tiene su equipo preparado para ir por la gran hazaña y lograr repetir lo bueno de la temporada pasada. Si bien no está confirmado, el once tendría dos cambios respecto del once que igualó ante Talleres de Remedios de Escalada: adentro Arno y Almirón, afuera Rasic y Gaitán.

De esta manera, el probable sería con Sebastián Sosa en el arco, Santiago Moyano, Santiago Paulini, Misael Tarón y Emiliano Ozuna en el fondo, Matías Viguet, Fausto Montero, Gastón Mansilla y Juan Cruz Arno conformarían la línea de la mitad del campo, Misael Sosa y Ezequiel Almirón en ataque.