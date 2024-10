Qué otros jugadores de Independiente estuvieron en la fiesta del yate y por qué no los sancionaron

Cuando Independiente comenzaba a levantar cabeza y enderezar su rumbo en la Liga Profesional, con miras a clasificar a copas internacionales en 2025 (incluso puede llegar a pelear por entrar a la Libertadores), ocurrió lo inesperado y dos titulares como Diego Tarzia y Marco Pellegrino fueron borrados por Julio Vaccari a horas del encuentro de este sábado contra Godoy Cruz.

Tras el triunfo del viernes anterior ante Lanús, el sábado el plantel tuvo entrenamiento, el domingo le habían dado día libre, y el lunes volverían a la actividad. Una vez finalizada la práctica del fin de semana, el defensor de 22 años y el delantero de 21 participaron de una fiesta en un yate con varias modelos e influencers, entre las que se destacaba Florencia Regidor, ex Gran Hermano. La imágenes de la celebración se viralizaron y generaron un gran revuelo.

Vaccari apartó de la convocatoria a Marco Pellegrino y Diego Tarzia. (Foto: Fotobaires)

El DT decidió castigar la inconducta de los mencionados jugadores, quienes en un principio no disputarán el duelo frente al Tomba, sin certezas acerca de si habrá mayores sanciones a futuro. Ambos ya pidieron las disculpas correspondientes en sus redes sociales. Sin embargo, no fueron los únicos futbolistas del Rojo que estuvieron ese día en el barco.

En nuevas fotos y videos que fueron apareciendo durante el transcurso de la jornada, se los pudo ver también en el lugar a Kevin Lomónaco y a Ignacio Maestro Puch. Además, trascendió el rumor de que habría más jugadores involucrados, aunque de momento no se conoce quiénes serían. De todos modos, ninguno de ellos fue apartado de la convocatoria, a diferencia de los dos primeros.

Según informó Favio Verona en Diario Olé, la razón por la cual Pellegrino y Tarzia fueron borrados y los otros no es que ellos ya venían con un historial de llamados de atención en el último tiempo. Ante la reiteración, este último episodio de la fiesta habría sido la gota que rebalsó el vaso. Este no sería el caso de los demás, aunque habrá que ver si más adelante, superado el partido de este sábado, no surgen más repercusiones al respecto. Independiente, definitivamente, no tiene paz.