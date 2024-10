La llamativa frase de Ledesma tras el 0-0 de River en Varela: "Fue un partido..."

Fue un entretenido partido en Florencia Varela el cual, pese a la buena cantidad de situaciones de gol, finalizó igualado 0-0. Uno de los máximos responsables de que esto haya sido así fue Jeremías Ledesma. El arquero de River, elegido como la figura del partido, enfrentó los micrófonos.

Tras la finalización del encuentro, el hombre de 31 años realizó su análisis de lo sucedido ante el Halcón: "No fue un partido donde el rival tuvo diez situaciones de gol. Hubo dos o tres remates claros. Fue un partido muy dinámico, fue un partido divertido. Sabíamos que iba a ser así. Creo que el empate fue justo".

Las declaraciones de Ledesma



"Fue un partido muy dinámico. En el segundo tiempo se vieron un poco más de espacios. Se abrió más el mediocampo y tanto ellos como nosotros pases un poco más claros. Podría haber sido victoria para alguno de los dos, pero el empate está bien", añadió Ledesma.

Sobre su postura pese a no tener los minutos deseados en el arco de River, expresó: "Somos todos compañeros, somos todos un plantel. No siempre te va a tocar jugar y hay que saber acompañar. Hay que ser buen compañero. El fútbol no es generar maldad, al contrario... somos todos una familia".

"Cuando uno es una familia se consiguen cosas importantes, nosotros vamos por algo importante que lo tenemos ya, el martes. Tenemos que estar todos unidos, muy juntos, para sacar adelante esta situación", sentenció Ledesma, quien se mostró optimista de cara a la serie por Copa Libertadores.