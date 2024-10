Boca informó el parte médico oficial de Zenón, tras la brutal patada ante Gimnasia

El partido por los cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Gimnasia de La Plata fue muy intenso y disputado. Hubo pierna fuerte a lo largo de los 97 minutos pero sobre el final, a los 91', se produjo la situación más desafortunada. Nicolás Garayalde se tiró desde atrás e impactó a Kevin Zenón, quien quedó muy sentido en el suelo.

Al cabo de unos segundos, el volante que ya había pedido el cambio (Boca se quedó con uno menos porque ya había hecho todas las modificaciones) se retiró muy sentido en carrito, entre lágrimas. También se lo vio sentido ya en el banco de suplentes, consternado.

La patada que recibió Zenón

Ni bien terminó el partido en empate y a pesar de que debían jugarse los penales, el entrenador Fernando Gago se mostró muy molesto por la situación, no solo por el fuerte golpe a Zenón sino también por el hecho de que el jugador no fue ni amonestado por el árbitro Jorge Baliño. El DT fue a increparlo y le dijo: "Me lo rompieron un jugador, me lo rompió". El juez, sin dar cuenta de ello, le respondió: "No lo veo Fernando, no lo veo".

En conferencia de prensa, Gago se mostraría preocupado por el estado del volante pero no se animó a aventurar un diagnóstico. "Mañana le vamos a hacer los estudios correspondientes. No puedo decir nada ahora porque no lo sé", expresó. En esa sintonía estuvo el Chicho Serna: "Deberá hacerse estudios para confirmar la gravedad de la lesión. Son jugadas de fútbol, siempre pienso que nadie tiene la intención de lesionar a un colega, esperamos que no sea grave".

#ParteMédico



Kevin Zenón: Esguince moderado de tobillo izquierdo.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/xg6eNAIeid — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 24, 2024

Los deseos de Gago y Serna se hicieron realidad este jueves. La imagen parecía ser de una lesión grave, pero finalmente sufrió un "esguince moderado de tobillo izquierdo", según informó la cuenta oficial de Boca Juniors, lo que demandará una recuperación de 2 a 4 semanas.