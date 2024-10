La historia de Deyverson, el verdugo de River que es hincha de Boca y dejó el alcohol gracias a su pareja

La de ayer fue una victoria contundente de parte del Atlético Mineiro de Gabriel Milito por la ida de las semifinales de la Copa CONMEBOL Libertadores. Fue 3-0, como local, ante River, que deberá realizar toda una hazaña en el Monumental, el martes 29 de octubre, si pretende jugar la final en su estadio. Los dos primeros goles del Atlético Mineiro los convirtió Deyverson Brum Silva, quien además asistió a Paulinho para el tercero y fue la gran figura de la noche. Un futbolista excéntrico como pocos, que llevó su talento a Europa, pero regresó a Brasil para reencontrarse con su mejor nivel. Sueña con ganar la Libertadores con Boca, les hizo goles al Real Madrid y al FC Barcelona y le agradece constantemente a su pareja, pieza clave en su carrera, por haberlo sacado del alcohol y los malos hábitos.

El brasileño llegó al Mineiro este año y lleva 4 goles en esta Copa Libertadores. (Foto: Atletico)

Conocido como Deyverson a secas, nació en Río de Janeiro el 8 de mayo de 1991 y se formó en el Grêmio Mangaratibense antes de emigrar a Portugal para fichar por el SL Benfica B. Allí se dio su debut profesional, en 2012, y luego pasó al CF Belenenses del mismo país. Buenos rendimientos hicieron que fuera transferido al FC Colonia de Alemania, pero tuvo poca continuidad y entonces recaló en el Levante de España. Allí vivió sus días más felices en Europa, pese a que los valencianos descenderían: terminó la temporada 2014-15 como el goleador del equipo (9), le anotó un gol al FC Barcelona en una épica victoria 2-1 como visitante, en el Camp Nou, también al Real Madrid (aunque en una derrota) y fue reconocido como el mejor jugador del equipo a lo largo de la campaña.

Un irregular año en el Alavés, al que fue tras el descenso del Levante, fue lo último de Deyverson en Europa por un rato. Fichó en 2017 por Palmeiras y entonces se potenció la versión por la que hoy es tan conocido. Festejos curiosos, simulaciones de infracciones, lujos, piruetas y algunos pleitos se agregaron a los goles durante los cuatro años que estuvo en Palmeiras. Fueron 28 en 118 encuentros, en una etapa en la que se destaca la obtención de la Copa Libertadores 2021, para la que fue clave (también fueron campeones en 2020, pero Deyverson entonces había regresado al fútbol español sin mucha suerte). En aquella final ante Flamengo, Deyverson ingresó en el minuto 90 con el resultado 1-1 y a los cinco minutos del tiempo suplementario anotó el 2-1 que le daría a su equipo el título continental. Aquel trofeo hoy lo lleva tatuado en su pierna. El delantero quedó libre en ese 2021 y pasó a Cuiabá, donde brilló tres años antes de ser fichado por el Mineiro, su actual club.

El primer gol de Deyverson en el 3-0 a River

El fanatismo por Boca y el sueño de jugar en la Bombonera

“Yo soy un poco parecido a los argentinos en mi manera de jugar. A ellos les gusta hacer tonterías cuando están ganando y sonreír”, declaró el delantero del Atlético Mineiro. Y se atrevió a extender el paralelismo: “Después, cuando están perdiendo, se calientan. Ellos también tienen que mirar lo que hacen, porque cuando están ganando hacen lo mismo. Yo soy así, tengo mucho respeto. Dentro de la cancha voy a dar la vida por mi escudo”. Sus palabras generaron un eco en nuestro país luego del encuentro ante River; mayor aun teniendo en cuenta que esa no es la primera frase con la que busca asemejarse a los argentinos: es un profeso hincha de Boca.

Deyverson dio una entrevista tiempo atrás en la que confesó su pasión por el Xeneize: “La verdad es que le tengo mucho cariño a la Bombonera por Maradona y todo lo que hizo a nivel mundial. También por todos los jugadores que jugaron en Boca: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme…”. Su vínculo no es familiar ni geográfico y nada lo asocia con Boca. Sin embargo, ha dejado claro su gran sueño: “Para mí sería una ilusión jugar en Boca, con Felipe Melo. Los dos juntos, ja. Imaginate ser campeón y llegar a la Bombonera con todos los hinchas cantando. Ojalá pueda jugar en Boca y ganar la Libertadores”, dijo. Claro que sus dichos se revalorizan luego de que se vistiera de verdugo de River, el clásico rival, con dos goles y una asistencia. ¿Cumplirá alguna vez su deseo?

Deyverson con la camiseta de Boca: su sueño es jugar en la Bombonera.

Su esposa, clave en su profesionalismo

Ayer, luego de la victoria de su equipo, en conferencia de prensa junto al DT Milito, Deyverson dejó una frase que generó risas, pero escondía una gran verdad: “Nunca puedo dejar de hablar de mi mujer, porque si estoy haciendo esto, si estoy haciendo todo esto en este momento de mi carrera, es porque hoy estoy comiendo bien. Como he dicho varias veces, dejé de beber cerveza, dejé de hacer muchas cosas que me estorbaban para poder rendir bien en el campo”. Es que no es la primera vez que el delantero pondera el rol de su esposa y reconoce que ha sido fundamental en su profesionalismo.

Deyverson conoció a Karina Alexandre, una médica veterinaria e influencer de 26 años, en 2020, durante la pandemia. Los mensajes por redes sociales derivaron en un primer encuentro y fue amor a primera vista, pese a una curiosa anécdota que ella contó aluna vez: “Cuando él llegó a mi casa llevaba una camiseta brillosa, un pantalón corto negro y unas zapatillas naranjas. Entré al coche y lo primero que hizo fue soltar un gas”. Así y todo, a los pocos meses Deyverson le propuso casamiento y comenzaron un nuevo capítulo en su historia. Desde entonces, ella ha sido clave para que el futbolista de 33 años dejara atrás malos hábitos, incluso el alcohol, que tomaba a diario, y se centrara más en su carrera.

Karina Alexandre y Deyverson están juntos desde hace cuatro años. (Foto: @Deyverson)

Hace un año, mientras era jugador del Cuiabá, le preguntaron a Deyverson de dónde venía “su cambio” y explicó: “Ha venido de mi mujer. Mi mujer me ha cambiado mucho. Primero, Dios, luego también mi mujer, muy importante en mi vida, me ha hecho cambiar muchas cosas (...) Me ha hecho un Deyverson nuevo, que respeta, que solo piensa en jugar, sin tonterías y esas cosas que no me hacen bien”. Y completó: “Mis hijas están grandes y deben ver a un Deyverson que está cambiado para mejor y no para peor”. Anoche, post partido y frente a las cámaras, el de Mineiro le dedicó una cómica declaración de amor a la Copa Libertadores. Pero incluso en ese momento, entre risas y con una pequeña réplica del trofeo en la mano, no se olvidó de su gran pilar: “Oh, Copa Libertadores, una vez más estamos aquí, viviendo este romance. Sabes que no tienes el primer lugar, el primer lugar es para mi esposa, con certeza. Pero también formas parte de mi vida, de mi historia…”.

La declaración de amor de Deyverson a la Copa Libertadores