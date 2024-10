Empieza la NBA: los Celtics quieren romper una racha y LeBron jugará con su hijo

Este martes 22 de octubre comienza una nueva temporada de la mejor liga de básquet del mundo. Los Boston Celtics, campeones defensores de la NBA, abrirán la jornada ante New York Knicks, uno de los equipos mejor reforzados, y luego Los Ángeles Lakers de LeBron James se cruzarán con una franquicia que el año pasado mostró un gran nivel, Minnesota Timberwolves. Una temporada 2024-25 que promete ser vibrante: Victor Wembanyama quiere consolidar su ascenso, Dallas Mavericks contrató a Klay Thompson para ir por un Anillo, los Celtics quieren poner fin a una racha negativa y LeBron jugará junto a su hijo… ¿en su última temporada?

Wembanyama y los Spurs

Victor Wembanyama fue claramente uno de los grandes atractivos del año pasado, pero padeció un equipo poco competitivo y no pudo rescatar a los San Antonio Spurs del fondo de la tabla de la Conferencia Oeste. Pero el francés de 2,24 metros elevó su nivel en los últimos partidos, ganó experiencia y dejó claro que su techo está todavía muy lejos. La temporada 2024-25 ya no lo tendrá como novato, sino como figura estelar, y los de Texas pretenden volver a unos playoffs después de un recambio generacional que se hizo complejo tras los retiros de Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginóbili. No lo logran desde 2019, tras 22 campañas de forma consecutiva en postemporada. Este año contrataron a Chris Paul y los más fanáticos creen que su experiencia, sumada al talento de Wemby, pueden volver a poner a los Spurs en los primeros planos.

Wembanyama, el Rookie del Año en la temporada pasada. (Foto: @spurs)

Los Mavericks y un refuerzo estelar

Los Dallas Mavericks llegaron a las Finales de la NBA el año pasado. Perdieron con Boston Celtics, pero lograron avanzar en unos playoffs pese a terminar 5º en la Conferencia Oeste y firmar una gran campaña. El gran responsable sin duda fue Luka Doncic, la gran figura de los Mavs, que, creen algunos, no pudo alzarse con el primer Anillo de su carrera por no tener un equipo del calibre necesario. La franquicia, consciente de ello, contrató para esta temporada a Klay Thompson, histórica “segunda guitarra” de los Golden State Warriors de Stephen Curry y tetracampeón de la NBA. Thompson buscará, junto a Doncic y Kyrie Irving, fundar un trío de élite capaz de conseguir el ansiado segundo título de la historia para los de Dallas. Sin duda, un equipo a tener en cuenta.

Los Celtics van por lo que ya no se consigue

Los Boston Celtics finalmente lograron consolidar el año pasado su habitual candidatura y se alzaron con el Anillo de la NBA, el 18º de su historia. Pero ahora se enfrentan a un desafío que últimamente parece difícil de sortear: ser bicampeones de forma consecutiva. En las últimas seis temporadas, la NBA ha tenido seis campeones distintos: Toronto Raptors en 2019, Los Ángeles Lakers en 2020, Milwaukee Bucks en 2021, Golden State Warriors en 2022, Denver Nuggets en 2023 y Boston Celtics en 2024. Desde 2018 que un equipo no consigue revalidar el título, cuando lo hicieron los Warriors, también ganadores en 2017. Ese patrón quieren romper los de Massachusetts y tienen argumentos a su favor: la base de jugadores es la misma, con Jaylen Brown, Jayson Tatum, Jrue Holiday, Derrick White y Kristaps Porzingis entre sus filas.

La NBA no repite un campeón desde 2018; los Celtics pretenden romper la racha. (Foto: @Celtics)

¿Qué pasará con Ja Morant?

Uno de los jugadores más polémicos y excéntricos, pero también más talentosos, de la NBA es sin duda Ja Morant, el base y Nº12 de Memphis Grizzlies. La temporada pasada no tuvo continuidad y su equipo lo padeció: terminó 13º en el oeste. Primero, fue por una suspensión de 25 partidos a raíz de un video en el que se lo vio portando un arma y, luego, por una lesión en la clavícula. Pero Morant ya está recuperado y eso convierte a los Grizzlies en un equipo completamente diferente. Además, los fanáticos de la NBA sin duda están ansiosos por volver a ver la magia de un jugador que tiene el talento de muy pocos, pero a quien las indisciplinas no le han permitido explotar todo su potencial.

LeBron y Bronny James

Sin duda, lo más destacado de esta temporada de NBA. LeBron James es dueño de la mayoría de los récords de la liga (el único en llegar a los 40.000 puntos, por ejemplo) y a los 39 años se prepara para su 22º temporada (igualará el récord de Vince Carter); pero, esta vez, la atención está puesta sobre más de un James. Es que Los Ángeles Lakers eligieron en el 58º puesto del último Draft de la NBA a Bronny James, el hijo mayor de The King, por lo que LeBron y Bronny se transformarán en el primer dúo padre-hijo de la historia en compartir cancha en la NBA. Algunos cuestionan la capacidad del chico de jugar en la élite y especulan con una salida a la G-League, pero eso no pasará, al menos, hasta que juntos hagan historia. LeBron promedió 25 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias el año pasado y demostró que está vigente, pero ¿quién puede asegurar que este no sea su último baile?