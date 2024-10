Fue dirigido por Gago en Racing, sonó para Boca y salió a bancar la balanza: "Nos pesábamos todos los días"

Fernando Gago llegó a Boca Juniors con la experiencia de lo hecho tanto en Aldosivi como en Racing, donde se caracterizó por un exigente sistema de entrenamientos y una minuciosa evaluación física y atlética de sus futbolistas, a quienes, entre otras cosas, se les tomaba el peso frecuentemente.

Esta situación no pasó desapercibida en su llegada al Xeneize, teniendo en cuenta que muchos hinchas venían pidiendo "mano dura", ante los malos resultados deportivos. "El que no corre no juega", expresó Gago en la conferencia de prensa de asunción y ratificó esa presunción de que llegaría con la "balanza en mano".

Sin embargo, hay un futbolista que sufrió esa popular "balanza de Gago", pero hoy la agradece. Se trata de Emiliano Vecchio, el mediocampista que fue dirigido por el DT de Boca cuando trabajaba en Racing, club del que se marchó ya con Costas y ahora juega en Unión Española de Chile.

Emiliano Vecchio, figura en Racing. (Foto: archivo)

"Fernando, cuando llega, pone las reglas claras. No es que va cambiando a mitad de camino. Cuando me llamó me dijo que necesitaba que baje seis o siete kilos, que el peso era fundamental para competir a buen nivel. Era con todos de la misma manera. Nos pesábamos todos los días, teníamos un peso para cada uno. El que no cumplía no jugaba, Él no hacía diferencias con los más chicos. Es un tema de cumplir las órdenes, no es alocado lo que pide, sí la balanza es fundamental para que el jugador pueda rendir", señaló Vecchio, quien sonó en varios mercados de pases para Boca y hasta tuvo contactos con Riquelme.

En diálogo con D'Sports, Vecchio luego evaluó positivamente la llegada de Pintita al Xeneize. "Fernando junto a José Luis Sierra son los dos técnicos que conceptualmente están adelante, de los que me dirigieron. Entiende muy bien el fútbol, con tiempo va a hacer jugar al equipo. Con la calidad de Boca y cómo trabaja, el equipo va a jugar como él quiere, Está por encima de la media y con tiempo se va a ver un Boca súper competitivo. Lo mismo pasó en Racing, le costó al principio y después tuvo una identidad clara", avisó.