La tremenda revelación de Edwin Cardona sobre su no citación al Mundial 2018: "Solté el volante, iba toda mi familia""

Edwin Cardona, quien actualmente se encuentra vistiendo la camiseta de Atlético Nacional, tuvo dos ciclos en Boca. El primero se dio entre 2017 y 2019. Posteriormente, tras un breve paso por el fútbol de México, volvió a préstamo al Xeneize donde estuvo 18 meses más.

A lo largo de su primera experiencia en el club, al cual llegó por pedido expreso de Guillermo Barros Schelotto, el mediocampista estuvo cerca de quedar en la lista definitiva de la Selección colombiana para la Copa del Mundo 2018, la cual se disputó en tierras rusas.

La revelación de Cardona

Producto de su merma futbolística, Cardona quedó fuera de la consideración de José Néstor Pekerman. En las últimas horas, el volante recordó cómo afrontó aquella situación y el momento en el que puso en riesgo a toda su familia, tras la inesperada reacción que tuvo.

Para comenzar, en su charla con Radio Munera, expresó: “Yo ya estaba habilitado. Con la persona que me reuní estaba en Argentina. Me dijeron que estuviera tranquilo, que yo iba a estar en el Mundial. Nosotros jugamos un partido en Boca y nos dieron una semana de descanso para llegar bien a la Selección“.

“Yo vine a Medellín y ese día casi nos matamos con mi familia. Yo iba conduciendo hacia San Jerónimo, donde es mi casa, y de repente me llamaron de un número ‘x’. La persona que estaba encargada en ese momento me dijo que no iba a estar. Yo solté el volante en ese momento porque no me la creí. Iba con toda mi familia, y fue todo muy raro“, sentenció Cardona, quien en ese momento jugaba para Boca.