El refuerzo de jerarquía que "muere" por jugar en Boca y Riquelme le ofrecería a Gago

Lucas Torreira tiene un currículum para envidiar en el fútbol. Vistió las camisetas de clubes como el Arsenal, Atlético de Madrid, Fiorentina y hasta fue jugador de la Selección de Uruguay, en la que debutó de la mano de Oscar Washington Tabárez. Ahora pasa sus días en el Galatasaray de Turquía, pero siempre soñó con jugar en Boca Juniors.

No es una novedad, el mediocampista expresó ese deseo tanto cuando estaba en Inglaterra, como cuando desembarcó en España e Italia. "No quiero pasar por vendehumo, pero yo me muero por jugar en Boca la verdad. Soy muy honesto", contó el uruguayo por última vez en junio de este año, aunque declaraciones similares ya había tenido anteriormente.

Lucas Torreira "muere" por jugar en Boca. (Foto: @ltorreira34)

Recientemente, Torreira extendió su contrato con Galatasaray hasta 2028 y aunque ahora resulte difícil su salida del club turco, en Boca no pierden las esperanzas y las expectativas están puestas en las gestiones que pueda hacer tanto el presidente Juan Román Riquelme como el capitán Edinson Cavani, para convencerlo.

"Yo deseo con alma y vida poder jugar en Boca, hablo mucho con Román, hablo muchísimo. Soy muy amigo de Edi (Cavani) también y hemos tenido nuestras charlas", reconoció también en esa entrevista de hace cuatro meses. Dejó claro que tampoco necesita de mucho convencimiento, por lo cual será más determinante la oferta a presentar y una cuestión ahora relevante: el visto bueno del entrenador Fernando Gago.

Lucas Torreira expresó su deseo de jugar en Boca. (Foto: archivo)

Si bien con Almirón y Diego Martínez los refuerzos recibían el okey del entrenador, la mayoría llegó propuesto por el Consejo de Fútbol, pero parece difícil que la dirigencia en este caso se aventure a hacer un esfuerzo por el exfutbolista de Sampdoria, que participó de los Mundiales de Rusia y Qatar, sin que sea del gusto de Gago, consulta al entrenador que según el diario Olé existirá cuando se reabra el mercado de pases.

El flamante DT tiene mucho trabajo en lo urgente de Boca y la planificación del partido ante Tigre. De hecho, en conferencia de prensa al asumir negó que haya hablado con posibles refuerzos y dijo que será un tema a tratar recién cuando finalice la temporada. ¿Cumplirá Torreira su sueño en 2025?