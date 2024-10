La cruda confesión de Sinner tras ganar el Masters 1000 de Shanghái: “Perdí la…”

El pasado fin de semana, Jannik Sinner dejó en claro porque es el número 1 del mundo. En el Masters 1000 de Shanghái, derrotó al propio Novak Djokovic en sets consecutivos para proclamarse campeón y se afianzó en la cima del Ranking ATP, con una notable ventaja sobre sus más cercanos competidores.

Así, también logró suavizar la controversia surgida por su reciente positivo en un control antidopaje aunque se mostró visiblemente conmovido luego de levantar el trofeo en China, algo que sorprendió todos. Poco después, el tenista italiano explicó los motivos.

Sinner reveló que lo sucedido le quitó la sonrisa.

“La gente piensa que, cuando ganás o tenés éxito, no tenés ningún problema, pero eso no es verdad. No me encuentro en una posición muy agradable y me gustaría no sentirme así fuera de la cancha. Me encantaría poder jugar más libremente y disfrutar un poco más del juego”, expresó Sinner.

Luego, se refirió al doping: “Este año fue muy, muy duro para mí. Perdí un poco la sonrisa porque tuve algunos problemas fuera de la cancha y estos siguen en mi cabeza por momentos. Nunca es fácil jugar en estas circunstancias pero trato de disfrutar lo máximo que puedo”.

“Solamente trato de mantener la calma y de no causar problemas cuando fallo un tiro o cuando tengo mala suerte”, cerró. Pese a que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) lo declaró no culpable por el consumo de clostebol, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció que apelaría contra este dictamen, reclamando una sanción de hasta dos años para Sinner.