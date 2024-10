El tremendo respaldo de una gloria del fútbol uruguayo a Bielsa: "El pueblo está con Marcelo"

El histórico delantero uruguayo Antonio Alzamendi expresó su apoyo al entrenador argentino de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, en medio de la interna que sufre el combinado celeste. Hace una semana, el delantero Luis Suárez hizo explotar el escándalo al acusar al DT de hacer vivir momentos incómodos constantemente a los jugadores y a los empleados del Complejo Celeste.

"A los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que se viva así hoy día", había declarado el Pistolero. Y agregó que "muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba".

Marcelo Bielsa junto a Antonio Alzamendi. (Foto: @Alzamendi_ok)

Tras el apoyo de algunos de sus ex compañeros y un resultado negativo ante Perú en la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, quién salió a respaldar al Loco fue el histórico delantero Antonio Alzamendi, que afirmó: "El pueblo uruguayo está con Bielsa. Las cosas se dicen de frente y no una vez que te fuiste. Hablar después de irte no me parece correcto".

"No me gustó la actitud de Luis Suárez, tomó una decisión equivocada. No lo discuto como jugador, pero vengo de una escuela en la que los problemas se resuelven en privado. No se puede hablar de esa forma una vez que dejaste la Selección", agregó el futbolista que supo brillar en Independiente y River.

Fuente: NA