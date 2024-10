La incómoda reacción de Gorosito al enterarse al aire de que Romagnoli renunció a San Lorenzo: “Me da pudor…”

El del sábado ante Godoy Cruz fue el último partido de Leandro Romagnoli como entrenador de San Lorenzo, quien presentó su renuncia este domingo por la noche. El 1-1, que no pudo ser 2-1 en favor del conjunto azulgrana por el insólito penal malogrado por Francisco Fydriszewski en la última jugada, marcó el final de un ciclo que inició como interinato y que terminó haciéndose oficial con el pasar de los partidos. Fueron un total de 26 encuentros, con un 7 victorias, 9 empates y 10 derrotas.

Al mismo momento que se conocía esta noticia (comunicado oficial del club de por medio), Néstor Gorosito estaba brindando una entrevista con Buen Domingo en Radio La Red, y se enteró ahí mismo de todo. Sabiendo que siempre su nombre se baraja como una posibilidad cuando el Ciclón se queda sin DT (fue ídolo como jugador y también lo dirigió entre 2003 y 2004), fue consultado al respecto sobre lo que pensaba hacer, lo que generó un incómodo momento en el estudio.

La reacción de Gorosito al enterarse de la renuncia de Romagnoli

"Me da pudor ofrecerme a través de un medio, y por respeto a Pipi que yo lo quiero mucho. Siempre manifesté mis ganas de volver a club, me incomoda el momento en el cual está la institución. Siendo dolor porque se vaya, me duele", confesó Pipo al aire. A su vez, intentó descartar cualquier tipo de especulación: "Yo no esquivo de hablar. Lo que pienso lo digo. Pero me incomoda, porque hay tanto manejo y da pie a que un boludazo diga 'Pipo ya arregló para que lo llamen'".

"Tampoco quiero estar ofreciéndome. Quizás el club piensa en otro muchacho y no quiero entorpecer. No quiero causar un problema. Yo la última vez pedí permiso para ir a la cancha de San Lorenzo, lo llamé al presidente Moretti para preguntarle si no tomaba mal que fuera a ver el partido. Cuando fui a ver a Gimnasia (uno de sus últimos equipos como DT) contra San Lorenzo lo llamé al presidente del Lobo y también le pregunté lo mismo. Porque se empiezan a decir cosas, no me gusta", reveló a continuación.

Gorosito no dirige desde su mal paso a principio de año con Tigre, donde acumuló un único triunfo, 2 empates y 8 derrotas en 11 partidos. "Yo estoy sin trabajo. No quiero presionar. Varias veces se me nombró en San Lorenzo. Una vez hablé con el Cabezón (Tinelli). Yo volví de Paraguay después de salir campeón con Olimpia, y terminaron llevando a otro. Otra vez estaba en Tigre y Gimnasia y no me podía ir. Yo quiero que el club elija lo que crea mejor y no mostrarme. No quiero molestar", concluyó al respecto.