¿Se reúne con el City? La decisión de River con respecto al futuro de Diablito Echeverri

"Mi representante habló con el presidente, después de que mucha gente dijera que mi representante no atendía las llamadas y si estaban en contacto siempre. De renovar no voy a renovar pero si me voy a quedar un año o seis meses a disfrutar y después vemos qué pasa", fueron las palabras de Claudio Echeverri luego de que River se consagrara en el Trofeo de Campeones 2023.

Pese a la alegría del Millonario tras vencer a Rosario Central a finales del mes de diciembre, las palabras del Diablito cayeron como un mazazo en su momento. Con el tiempo se supo que el futbolista fue comprado por el Manchester City y cedido a préstamo al club de Núñez.

Echeverri debería, en enero, viajar a Inglaterra.

El préstamo llegará a su fin en el cierre de la temporada, es decir que le quedan poco más de dos meses para disfrutar en el club de sus amores. En este contexto, desde la Comisión Directiva de River se ilusionan con extender el plazo y que Echeverri pueda vestir la camiseta de la banda roja durante el 2025.

El futbolista fue adquirido por Manchester City a inicios de la temporada en un monto cercano a los 25 millones de euros. El elenco de Núñez recibió 15 millones de euros y el resto se irá cancelando mientras se cumplan los objetivos previstos en la letra chica del contrato.

Si bien el panorama es complejo, porque el elenco inglés se muestra inflexible en la posibilidad de estar el préstamo del Diablito, desde River entienden que no hay otro lugar mejor para que recupere su nivel y termine de formarse como jugador antes de dar el salto al Viejo Continente. ¿Logrará su objetivo el Millonario?