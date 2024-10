Por qué generó polémica el posteo de Newell’s por la muerte del Negro Palma

Este martes conmovió a todo el fútbol argentino el fallecimiento de Omar Palma a sus 66 años de edad. Leyenda de Rosario Central, era el tercer futbolista con más presencias con la camiseta auriazul con un total de 390 partidos disputados entre 1979 y 1998, con pasos por Colón, River y Veracruz de México en el medio. Además, fue el jugador con más títulos oficiales en la era profesional del club, entre los que se contabilizan dos campeonatos de Primera División (1980 y 1986/87), uno de Segunda (1985) y la Copa Conmebol 1995, ganada en una histórica final en la que revirtieron un 4-0 en contra ante Atlético Mineiro.

Fueron varios los equipos que expresaron sus condolencias por la pérdida de semejante figura del fútbol, muchos sin tener ningún vínculo directo con él desde el ámbito futbolístico y profesional. En ese sentido, Newell's Old Boys también se expidió al respecto en sus redes sociales, presentando sus respetos por la muerte del Negro. Sin embargo, el comunicado del club no cayó bien ni entre los hinchas canallas ni entre los propios por un motivo en particular.

El posteo de Newell's por la muerte del Negro Palma. (Foto: Captura @Newells)

"El Club Atlético Newell’s Old Boys lamenta el fallecimiento de Omar Palma, exjugador y figura destacada de Rosario Central. Con respeto acompañamos en este difícil momento a sus seres queridos, y enviamos nuestras más sinceras condolencias". reza la publicación. El problema no fueron precisamente las palabras, sino el hecho de que lo compartieron recién el miércoles a las 10.27, es decir, 27 horas después de hacerse público el fallecimiento y cuando sus restos ya habían sido despedidos.

Esta demora produjo una gran indignación entre los fanáticos de ambos clubes, que llenaron la publicación de comentarios de reprobación. Muchos marcaron que el famoso "más vale tarde que nunca" en esta oportunidad generó un efecto contrario y también dejaron en claro que las rivalidades deportivas tenían que quedar de lado en este tipo de casos, por lo que no podían permitirse semejantes descuidos.

También se hizo hincapié en el contraste con lo que hizo Rosario Central a principio de año cuando falleció Jorge Griffa, exfutbolista e histórico captador y formador de jugadores de Newell's. En esa oportunidad, los de Arroyito expresaron públicamente sus condolencias ni bien se conoció el deceso. Ante esta tardanza de las redes leprosas para con Palma, fueron muchos los usuarios de uno y otro lado que expresaron su desagrado.