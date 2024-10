Los tres grandes objetivos de Godoy Cruz Antonio Tomba para 2025

Godoy Cruz piensa en un 2025 con tres objetivos ambiciosos a concretar. Si bien a la actual temporada todavía le restan poco más de dos meses, en la Comisión Directiva bodeguera ya miran un poco más allá del brindis de fin de año. Por eso, el paquete de proyectos en los que trabajan puertas para adentro de la mesa chica ya toma forma y va camino a poder cumplirse pensando en el año entrante.

El primero y principal tiene que ver con la ansiada vuelta al Feliciano Gambarte, algo que está re contra encaminado. El escenario que tanto soñó el hincha, y también el club, está en un 85% y ya trabaja en terminaciones de la obra fina. Si bien hay un deseo de poder jugar un encuentro amistoso en diciembre (sería con un equipo de afuera del país), todo apunta a que la vuelta al barrio quedará concretada para 2025.

El Gambarte encara su recta final.

Pensando en lo deportivo, Daniel Walter Oldrá es otra de las prioridades. El Gato confirmó que a fin de temporada quiere dejar el cargo de entrenador del primer equipo, y la CD empieza a trabajar para poder convencerlo de que cambie de opinión. Su incidencia en el equipo, el sentido de pertenencia y tenerlo sentado en el corte de cinta del estadio forman un combo irresistible para, por lo menos, hacer el intento de que cambie de postura.

El Gato confirmó que se va. ¿Se va?

Pero no todo es futbolístico. En la CD que encabeza Alejandro Chapini también ronda la idea de poder llegar a la Liga Nacional de básquet, el máximo nivel del país. El camino sería comprando una plaza, algo que por ahora es inviable porque no hay cupos vacantes. Los directivos saben que es difícil y nadie de CABB se ha puesto en contacto con ellos, pero es una luz débil que quieren intentar que no se apague. Armaron un ambicioso y exitoso proyecto en Superliga local y dar un salto a nivel país sería coronarlo. Difícil pero no imposible.

Así está el escenario planteado sobre la mesa. El 2025 es casi una realidad y está al caer, año que puede ser bisagra e histórico para Godoy Cruz con una hipotética clasificación a Copa Libertadores a jugarse en el Feliciano Gambarte. Antes de Navidad y de bajarle la persiana a esta temporada, los dirigentes sueñan en grande y van por eso.