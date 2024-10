¿Fin del ciclo? Los hinchas chilenos estallaron de bronca y Gareca es tendencia

La Selección de Chile comenzó de mayor a menor y se terminó quedando con las manos vacías en su mano a mano con Brasil. El dueño de casa comenzó ganando por el gol de Eduardo Vargas, pero se durmió y Brasil lo supo aprovechar. La Verdeamarelha lo empató sobre el cierre de la primera etapa de la mano de Igor Jesus y lo ganó en el último minuto de juego por el gran gol de Luiz Henrique.

De esta manera, Ricardo Gareca extendió su mal ciclo al frente de la Roja. Desde que asumió como sucesor de Eduardo Berizzo, su compatriota, ha dirigido hasta el momento seis partidos. En ninguno de ellos logró conseguir un triunfo. ¿El saldo? dos empates y cuatro caídas.

?? Terminó el partido y #LaRoja cayó por dos goles a uno ante Brasil en el Estadio Nacional.



uD83DuDD1C Próximo partido: Este martes 15 de octubre, ante Colombia.#SomosLaRoja pic.twitter.com/szrogCZ43R — Selección Chilena (@LaRoja) October 11, 2024

En la Copa América, no logró acceder a la fase de playoffs: empató con Perú en el debut, perdió 1-0 ante la Selección argentina y cerró el Grupo A con una nueva igualdad sin goles ante Canadá. En el marco de las Eliminatorias Sudamericanas cayó 3-0 ante la Albiceleste, 2-1 con Bolivia y 2-1 ante Brasil.

Como consecuencia, los hinchas de la Selección de Chile expresaron todo su enojo a través de las redes sociales. A tal punto se dio esta situación que el Tigre se volvió tendencia en X. Como era de esperarse, todos los comentarios fueron pidiendo el fin de un ciclo que comenzó a finales del mes de enero.

"Entiendo que Gareca era la mejor opción para la mayoría, que se pidió, etc. pero viejo, lleva 0 TRIUNFOS, CERO!!!!! O sea, porque parecía buena opción, ¿es intocable ahora??? Hay que jugarse la última carta", "Tienen que rajar a Gareca, clasifican 7, mínimo repechaje hay que apuntar" y "¡Fuera Gareca! No aporta en nada. Chile no juega como equipo...", fueron algunos de los comentarios que se pudieron apreciar en X.