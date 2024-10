El tremendo cruce del Tigre Gareca con los periodistas de Chile: "No puedo debatir con ustedes porque no son..."

La Selección de Chile atraviesa un muy delicado momento, sin duda el más complicado en los últimos 20 años. Antepenúltimo en la tabla de posiciones de las Eliminatorias con solo 5 puntos en 8 partidos, corre serio riesgo de volver a quedar afuera de un Mundial por tercera vez consecutiva, con el agravante de que para esta edición de 2026 son 7 los clasificados (6 directos y 1 a repechaje), 2 más que en años anteriores.

Ricardo Gareca viene siendo muy resistido, especialmente tras la última doble fecha en la que perdió categóricamente 3-0 ante una Argentina sin Lionel Messi (lesionado) ni Ángel Di María (retirado de la Selección), y luego cayó insólitamente como local 2-1 frente a Bolivia en el llano. Con Brasil y Colombia como rivales de este llamado de octubre, no hay muchas esperanzas de sumar puntos. A esto se le suma que el DT también fue criticado por no convocar a históricos de La Roja, como por ejemplo Arturo Vidal.

El cruce de Gareca con la prensa chilena

Tal es el clima que se respira, que esto desembocó en que en el último día el Tigre tuviera un tenso cruce con los periodistas en la conferencia de prensa previa al partido de este jueves. "La situación en la que estamos no me gusta, quiero revertir esto, pero no es que esté enojado con ustedes, ni con las opiniones. Con total honestidad le digo: ustedes no son técnicos; yo sí, me dedico a esto", remarcó ante los presentes, cansado de los constantes cuestionamientos a su trabajo en Chile.

"Ustedes no saben lo que es ser técnico. Pueden opinar y eso yo lo respeto. Pero nunca van a saber lo que se siente desde este lugar porque no son profesionales como sí lo soy yo. Y esto no lo tomen como un acto de soberbia. Pueden opinar, aunque yo no puedo debatir con ustedes porque no son entrenadores. No saben lo que es estar en un vestuario con jugadores que son figuras y millonarios", agregó a continuación.

Por último, para terminar de graficar su punto, realizó una curiosa comparación: "Es lo mismo que yo me pongo a hablar con propiedad de medicina. Puedo opinar de algo o decir tomate un paracetamol si estás engripado, pero no mucho más. Ustedes no saben lo que es tomar decisiones al frente de un plantel", sentenció de manera contundente Gareca.