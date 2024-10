El sueño que cumplió Gastón Revol tras su dorado paso por Pumas 7s

Tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, Gastón Revol, emblema y hombre récord de Los Pumas , tomó la decisión de retirarse del seleccionado argentino para regresar a jugar al país, a su amado club de origen, en donde tendrá la oportunidad de conquistar un prestigioso torneo el fin de semana.

El ex back del combinado nacional no sólo dejó de lado el formato reducido, sino que también armó las valijas y emprendió su retorno a la Argentina para defender los colores de La Tablada de Córdoba, elenco que llegó a la gran final del Torneo del Interior "B" y en días jugará ante Estudiantes en busca de la corona.

Gastón Revol regresó a La Tablada y puede salir campeón el fin de semana. (Instagram)

Más allá de lo deportivo, para Revol cada partido es especial y así lo demostró en una entrevista con la Unión Argentina de Rugby, en donde expresó: "Para mí volver a jugar con la camiseta de mi club es algo único. Estoy muy contento y con ganas de seguir sumando minutos para poder aportar mi granito de arena".

Además, el cordobés se refirió al gran cambio que tuvo que atravesar tras volver a jugar en el XV: "Hacía 6 años que no jugaba rugby de 15 así que al principio costo un poco, pero es cuestión de semanas, de ir ganando ritmo con los partidos y de a poco me he ido acomodando".

Finalmente, Gastón Revol comentó sus sensaciones antes del partido decisivo del fin de semana, en donde tendrá la oportunidad de sumar una estrella: "Es muy lindo tener la oportunidad de estar en una final. Estoy muy ilusionado con poder jugar, ojalá que se me dé esa posibilidad y después habrá que ver cómo se da el partido. Las finales son especiales, cada detalle cuenta y debemos aprovechar el buen momento que viene teniendo el equipo".