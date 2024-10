Muy positivo: el balance de la actuación de Los Pumas en el Rugby Championship

Los Pumas no pudieron coronar su participación en el Rugby Championship con una victoria sobre los bicampeones del mundo y no consiguieron la proeza que era tan deseada como difícil: ser campeones. Se fueron de Nelspruit con una abultada derrota 48-7 ante Sudáfrica, pero la última imagen no debe eclipsar una actuación que fue histórica y muy positiva de los argentinos en el certamen que integran desde 2012. La ofensiva, apellidos que ilusionan a futuro y tres victorias ante sus rivales son lo más destacable luego de seis fechas. La primera línea y el centro de la cancha, dos puntos a tener en cuenta de cara a una exigente ventana de noviembre ante rivales de élite.

Catorce puntos, fruto de tres victorias (dos con punto bonus) y tres derrotas, es lo que cosecharon Los Pumas en este Championship. No solo es la cifra más alta en la historia (el récord anterior era 9, en 2022), sino que además esconde un registro inédito: Argentina venció a sus tres rivales por primera vez en la misma edición. Fue 38-30 ante Nueva Zelanda en Wellington, en un partido donde mostraron un altísimo nivel, 67-27 frente a Australia, en una paliza sin precedentes que tuvo su mejor pasaje en los últimos minutos de partido, y 29-28 ante Sudáfrica en Santiago del Estero, en una tarde que había comenzado adversa, perdiendo 17-0 ante los bicampeones del mundo. Nunca habían vencido a las tres potencias del sur en un año y solo Inglaterra e Irlanda podían jactarse de haberlo conseguido.

El ciclo Contepomi comenzó con mucha ilusión y buenos resultados. (Foto: archivo)

Por otro lado, un aspecto positivo es claramente el ataque del equipo argentino. Lo que durante el ciclo de Michael Cheika había sido una falencia, en un puñado de partidos con Felipe Contepomi como entrenador Los Pumas lo corrigieron: demostraron otras ideas, opciones creativas desde el line out y pudieron quebrar la defensa como no lo habían hecho en todo el 2023. En el Rugby Championship de este año anotaron 20 tries (récord) y rompieron la línea de ventaja más de 100 veces. Los backs argentinos cobraron un protagonismo que hace tiempo no tenían y jugadores como Mateo Carreras, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares o Tomás Albornoz se convirtieron en las figuras del equipo.

Los apellidos que ilusionan

Albornoz, justamente, resulta tal vez el apellido más destacable del Rugby Championship. El tucumano de 27 años tuvo su chance como titular en la cuarta fecha ante Australia y fue vital en el triunfo 67-27, erigiéndose como el engranaje que Argentina necesitaba. Reemplazó a Santiago Carreras, dio otro volumen de juego, acertó en el juego con el pie y nunca más soltó la Nº10. Otro que tuvo un torneo muy destacado fue Joaquín Oviedo, un tercera línea de 23 años que se adueñó de la camiseta Nº 8 y fue uno de los puntos altos de Los Pumas. En Oviedo Argentina halló un octavo natural, algo que tal vez no se veía desde Facundo Isa, si bien Juan Martín González y Pablo Matera supieron ocupar el rol adecuadamente en algunas oportunidades, y el cordobés aportó una potencia ofensiva que ningún otro forward mostró.

Tomás Albornoz, uno de los puntos más altos del Rugby Championship 2024. (Foto: archivo)

Gonzalo García. El medio scrum había sufrido lesiones en el hombro y la rodilla en los años anteriores y no se sabía cómo regresaría en este 2024. Lo hizo de muy buena manera, Contepomi confió en él y el tucumano demostró con rendimiento que puede competirle el puesto a Gonzalo Bertranou. Y en la segunda línea dos jóvenes levantaron la mano. Pedro Rubiolo, aunque ya había sido parte del plantel que jugó el Mundial de Francia, confirmó su potencial y Franco Molina, una sorpresa que explotó en Dogos XV del Súper Rugby Américas, también demostró que Guido Petti y Tomás Lavanini no tienen por qué preocuparse por sus sucesores. Rubiolo trabajó mucho en defensa y el punto de encuentro y Molina mostró sus capacidades para quebrar la defensa e incluso se dio el lujo de apoyarles un try a los All Blacks.

La ventana de noviembre, para confirmar el buen pasar

El Rugby Championship deja un saldo de tres victorias y tres derrotas, pero Los Pumas aún tienen calendario por delante. Y la ventana de noviembre puede ser vital para concluir un 2024 espectacular o con sabor a poco. Los rivales serán Italia, Francia e Irlanda, todos de visitante; seleccionados que atraviesan, en distinta medida, muy buenos presentes. Argentina tiene con qué competir, pero deberá atender algunos problemas. ¿Cuáles?

Los Pumas volverán a reunirse el 2 de noviembre en Italia. (Foto: archivo)

La primera línea y el centro de la cancha. Las lesiones de Nahuel Tetaz Chaparro y Eduardo Bello dejaron a Argentina con menos opciones entre los pilares, por lo que debió debutar Pedro Delgado como Nº3 y jugar Thomas Gallo como pilar izquierdo titular los 6 partidos del Rugby Championship. Para enfrentar packs como los franceses e irlandeses, la solidez de la primera línea es fundamental y hoy Argentina parece carecer de un recambio óptimo. Por otro lado, la lesión en la rodilla de Chocobares enciende las alarmas. El de Toulouse se había adueñado de la Nº12 y vuelto un pilar del equipo; hoy, no tiene un reemplazante a la altura de su nivel y las opciones de Matías Moroni o Lucio Cinti evidencian que no existe un primer centro natural que pueda sustituirlo. Cuestiones que verá Contepomi en el próximo mes. Pero, claro, desde la tranquilidad de una base más que sólida. Porque Los Pumas cerraron el mejor Rugby Championship de su historia.