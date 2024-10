La sorpresiva confesión de Cristiano Ronaldo tras marcar el gol 904 de su carrera: "Ya no me importa..."

A Cristiano Ronaldo siempre le ha gustado presumir lo que consigue. Marcar goles como un delantero insaciable, levantar trofeos, romper récords y recibir premios individuales. Esa mentalidad lo llevó a dejar una marca imborrable en el mundo del fútbol, sin embargo, acercándose a los 40 años, parece haberse transformado en un jugador diferente.

El gol 904 de Cristiano Ronaldo

Luego de la victoria del Al Nassr ante el Al Rayyan qatarí en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la AFC, el portugués se mostró feliz por haber marcado un nuevo tanto (el 904), pero sorprendió con su declaración: "Fue difícil, como todos los de la Liga de Campeones, pero lo más importante es que creamos ocasiones y defendimos bien para evitar que el rival las creara".

"Mi gol contra el Al Rayyan fue diferente e importante, porque mi padre se habría alegrado con él si estuviera vivo, ya que hoy (por ayer) es su cumpleaños”, reveló emocionado y reconoció que ya no le importa intentar ser el mejor: "Ya no es importante si soy el mejor o no, eso ya no me importa. Para un jugador es bueno marcar goles, pero para mí es mejor que el equipo gane".

"Estoy acostumbrado a batir récords y ya no los busco. Lo más importante para mí ahora es disfrutar y ayudar al Al Nassr y a mis compañeros a ganar", cerró Cristiano quien se mantiene como el máximo anotador del mundo en actividad y está cada vez más cerca de alcanzar la impresionante barrera de los mil goles.