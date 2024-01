La sentencia de Ruben Darío Insua sobre el mercado de pases de San Lorenzo: “Estamos buscando...”

Ruben Darío Insua se refirió al mercado de pases que viene llevando adelante San Lorenzo y marcó el sector de la cancha donde se hará mayor hincapié para fortalecer al equipo. Además, habló de la posible llegada de un futbolista con importante pasado en la institución.

Con dirigencia nueva al mando del club de Boedo, el entrenador sigue armando su equipo para la temporada 2024 donde tendrá por delante la Copa de la Liga, la Liga Profesional de Fútbol, la Copa Argentina y la Copa Libertadores de América en la cual participará tras siete años.

Este lunes, el director técnico habló sobre el mercado de pases y afirmó: "Queremos reemplazar a los jugadores que se han ido y también fortalecernos en algún sector del campo de juego para tener un plantel lo suficientemente cubierto, no en cantidad, pero sí en calidad. Estamos viendo dos o tres lugares para sumar, pero con calma, buscando características, y algunos nombres en particular. Estamos buscando de mitad de cancha hacia adelante, mejorar el volumen de juego y la eficacia en el gol".

Además, el Gallego se refirió a un posible retorno de Sebastián Blanco a San Lorenzo: "Es muy buen jugador, vamos a ver si viene, sé que están conversando con él y si llegan a un acuerdo me gustaría sumarlo porque es un gran jugador, acá rindió muy bien y tenía muchas ganas de venir. Los grandes jugadores que quieren venir siempre tienen las puertas abiertas".

Sebastián Blanco tiene chances de volver al Ciclón. (Foto: archivo)

En este mercado de pases, el club de Boedo ha incorporado cinco jugadores, pero para utilizarlos, deberá levantar las inhibiciones y, sobre esto, Insua declaró: "No estoy muy al tanto de las inhibiciones, estoy con la cabeza más en lo deportivo, pero el presidente me dijo que me quede tranquilo que se iba a solucionar".

Por último, Insua contó cómo es trabajar con Néstor Ortigoza, el ídolo del Ciclón que ahora oficia de dirigente: "Es muy activo, llega muy temprano y se va muy tarde. Hay muy buena comunicación, todos los días hablo con él, con el presidente que lleva las negociaciones. Busca darle al club desde otro lugar y espero que le pueda dar lo mismo que como jugador".

Fuente: Noticas Argentinas