Bomba: Juan Marconi renunció en Independiente y apuntó contra la comisión directiva

El mundo Independiente fue tomado por sorpresa cuando Juan Marconi informó en una entrevista radial que no continuará siendo el vicepresidente segundo de la institución de Avellaneda. En su salida, el periodista informó los motivos de su salida y apuntó contra los que eran sus compañeros de comisión directiva.

“No es una decisión fácil porque Independiente es mi vida. Hay un montón de argumentos para mi decisión. Nosotros comenzamos con un trinomio en ese momento y ahora las cosas son muy distintas”, sostuvo Marconi en una entrevista con Radio La Red.

Luego, disparó: “Hay una comisión directiva que está de acuerdo con una forma de conducir y yo estoy muy en contra de algunas cosas. Me encontré muy solo en esa idea y por eso prefiero correrme y dar un paso al costado. Uno propone y propone cosas y no sucede nada”.

Marconi expresó que no estaba en la misma línea que otros miembros de la comisión directiva. (Foto: archivo)

Hace algunos días, Carlos Montaña, que se desempeñaba como vocal, fue designado como vicepresidente primero del Rojo y está situación habría sido un detonante fundamental en la decisión de Marconi: “El nuevo vicepresidente primero es un dirigente que estuvo en la comisión directiva anterior con Moyano. No es por la persona puntualmente, pero yo puedo comulgar con eso. No puedo permitir algo indigno, que además no me lo comunicaron previamente”.

Por otro lado, expresó cómo es la situación actual del club, aunque también aprovechó para tirar una indirecta: “Desde lo que yo puedo ver, el club está equilibrado, pero tengo que confiar en lo que me dicen porque yo no tuve mucho acceso a la información, solo al último balance que se votó. Muchas cosas me las entero por los medios”.

“Yéndome ahora es mejor. Así hay paz y sigue una gente con la misma corriente”, comentó Marconi. Y finalizó: “No tengo ningún problema con cualquier hincha que quiera explicaciones en la cancha. Volver a la cancha, es el deseo que tengo y lo voy a hacer porque no tengo nada que reprocharme”.