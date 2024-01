"Benzema se arrepiente; ya no tiene ganas"

El Al Ittihad, dirigido por Marcelo Gallardo, no atraviesa su mejor momento. El elenco de Arabia Saudita perdió sus últimas tres presentaciones en el torneo local y, además, en el Mundial de Clubes no llegó a posicionarse entre los cuatro mejores equipos del torneo, ya que perdió en cuartos de final.

Como si esto fuera poco, Karim Benzema cerró sus redes sociales, durante los últimos días del 2023 no se presentó a entrenar (viajó a España por un tratamiento en el pie) y en las últimas horas aseguraron que el Gato no se sentirá cómodo en la institución y vería con buenos ojos alejarse.

Gallardo y Benzema trabajan para revertir el presente del equipo.

En este contexto, quien se refirió a la situación del histórico delantero del Real Madrid fue Jean-Michel Larqué, exfutbolista profesional francés y ahora periodista deportivo. En su participación en el programa Rothen, manifestó: “Benzema se arrepiente. Por supuesto que cada uno hace lo que quiere, pero lograr que su salida fuera un éxito era importante".

"Recuerdo que había manifestado su deseo de terminar su carrera en el Real Madrid. Tuvo la oportunidad. Podría haber parado saliendo por la puerta grande, después de haber traído varios títulos y obtenido el Balón de Oro. Se perdió al incorporarse a un campeonato artificial”, añadió.

Para finalizar, sentenció: “A veces veo los partidos de Arabia Saudí y ya no tiene piernas. El ocaso de una carrera es algo terrible. Es una batalla perdida. Ya no tiene ganas. Es una batalla perdida y siento que podría haber salido por la puerta grande. No lo hizo, es una pena. Hacer un año más en el Real Madrid o retirarse en ese momento hubiera sido aburrido también...”.