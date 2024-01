La tajante sentencia de Carlos Tevez sobre la renovación de Santi López: "Me parece que es una pregunta..."

En los próximos días, el plantel de Independiente puede tener cerrado un refuerzo y no se trata de un jugador adquirido o a préstamo, se trata de Santiago López, el juvenil que se había sumado a la pretemporada de Carlos Tevez pero que ante la ausencia de voluntad para renovar su contrato -vence a fin de año-, el club eligió bajarlo a Reserva.

Mientras las negociaciones ardían, fue el propio DT quien habló en la semana y se refirió al tema. "Le dije a Santi que se tenía que hacer cargo de lo que él quería. Yo le dije que no lo puedo aconsejar. Él le dijo a su representarte que se quería quedar y que se siente para llegar a un acuerdo con Independiente", señaló.

Luego, se conoció la información que asegura que el chico habría roto con su anterior representante y ahora estaría todo encaminado para que se firme la extensión del vínculo, lo que le permitiría regresar a la Primera si así lo dispone el DT.

Este martes, tras la victoria ante Vélez como visitante que lo ubica en la cima de la tabla de la Zona A de la Copa de la Liga, el DT volvió a ser consultado sobre el tema, pero, esta vez, evitó dar una respuesta muy concreta y hasta se mostró con malestar.

"Es difícil tantas veces hablar de lo mismo. Me parece que es una pregunta más para los dirigentes que para mi, porque yo ya expresé lo que tenía que decir de Santi López. Me parece que hoy estamos los que estamos, me enfoco en eso. Después la dirigencia me va a decir si Santi sube o no. Pero ya no quiero darle más importancia a ese tema porque es un tema cerrado para mi. No voy a hablar más de Santi porque es exponerlo o querer hablar de algo sobre lo que no estoy en tema", sentenció.