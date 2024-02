La lapidaria critica de Pipo Gorosito a sus jugadores tras el 0-3 con Racing: "No es normal que..."

Luego de lo que fue su empate sin goles ante Sarmiento de Junín en el debut, Tigre mostró una pálida imagen y sufrió una dura derrota ante Racing en condición de visitante. La Academia se impuso 3-0 en el Cilindro de Avellaneda gracias a los goles de Agustín Almendra, Roger Martínez y Juan Fernando Quintero.

Tras el partido, quien mostró todo su fastidio ante los micrófonos fue Néstor Gorosito. Pipo dijo presente en conferencia de prensa y apuntó contra sus dirigidos tras lo mostrado a lo largo de los 90 minutos. "No es normal que un equipo pierda 3-0 y no tenga una tarjeta amarilla", disparó.

Mirá el video

Para comenzar, el DT manifestó: "Me da rabia, son cosas que habíamos hablado y trabajado. Sin jugar bien, el desarrollo del primer tiempo fue parejo y en el segundo tiempo tuvimos poquitas idea en ataque. Ellos con poco nos terminan ganando, con un jugador de otro partido, que es Juan Fernando Quintero. Completamente diferente a los demás".

"Estamos con un plantel de muchos chicos, muchos jóvenes. Estamos formando recién el equipo. Hay que estar tranquilos. Estoy preocupado porque no me gusta perder y principalmente por la forma del segundo tiempo. No es normal que un equipo pierda 3-0 y no tenga ni una amarilla. No es normal, hay muchas cosas para corregir", sentenció Gorosito, apuntando contra la actitud de sus futbolistas.