La esperada declaración de Di María que estremece a todo Rosario Central: "El broche final de mi carrera sería..."

Es la consulta recurrente de los hinchas canallas en cada mercado de pases de invierno. "¿Ahora sí viene Fideo?", preguntan con toda la ilusión a cuestas. Desde que Ángel Di María expresó su deseo de volver al club que lo vio nacer futbolísticamente, en Rosario Central hay una tensa espera por el día en que el hijo pródigo se ponga nuevamente la casaca de la Academia. Y con las declaraciones que el campeón del mundo expresó en las últimas horas, la ilusión crece.

Pero antes una aclaración del propio Fideo. "Me molesta que digan que están arreglando el estadio, que están haciendo cosas para mí, para que el club esté en perfectas condiciones. Jamás pedí nada, tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso, presidente de Central), vivo hablando con él, pero jamás le pedí nada de nada. Se están haciendo estas cosas porque quieren que el club realmente sea lo que es Central para el mundo", remarcó Di María en diálogo con Líbero, el programa de TyC Sports.

"Mi cabeza está tranquila y si se tiene que dar, se dará. Pero yo no pedí nada para volver y lo que está haciendo la dirigencia de Central ahora es para aplaudir", destacó Ángel.

Hecha la aclaración, ahora sí, la declaración de Di María que estremece a todo Rosario Central: "La verdad que me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. La jugué una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Pasó muy rápido mi paso por Central. Sería un sueño poder ganarla, algo muy lindo. Es un sueño ganar un título con Central y me gustaría cumplirlo. Pero ganar la Libertadores ya no es ni un sueño, sería más que eso, algo histórico y el mejor broche final que podría tener mi carrera", lanzó el actual jugador del Benfica de Portugal.

"Me pone muy feliz estar de esta manera y siempre lo dije: cuando quiera volver a Central me gustaría hacerlo de la mejor manera, sintiéndome bien y creo que sigo así. Volver para retirarme o pensar que en un año me retiro es un pensamiento de mediocre, de voy por ir, y no me gusta". Y cerró, otra vez con la Copa en la cabeza: "La Libertadores es más que un sueño y pelearía a muerte para poder lograrla. Cuando me toque volver voy a estar al 100%", cerró Ángel Di María. Y la ilusión del hincha canalla crece.