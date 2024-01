El insólito sincericidio de Rodrigo Rey sobre una "bilardeada" de Tevez en pleno partido ante Vélez

Independiente consiguió un muy importante triunfo ante Vélez por 1 a 0 con gol de Joaquín Laso. Sumado al éxito en Mendoza ante Independiente Rivadavia, también por 1 a 0, los dirigidos por Carlos Tevez iniciaron el campeonato con puntaje perfecto (6 de 6) y la victoria en la noche de Liniers se caracterizó por ser muy luchada y trabajada. En este contexto pueden aflorar algunos viejos recursos en el fútbol para sacar ventaja y el Rojo acudió a la picardía en un momento delicado del encuentro. Lo que en la jerga futbolera argentina se llama "bilardeada".

Rodrigo Rey fue una de las figuras del partido, pero cuando se disputaba el segundo tiempo asustó a todos los hinchas de Independiente en una jugada en especial. El arquero efectuó un saque de arco e inmediatamente después de impactar el balón se tiró al piso acusando un fuerte dolor en uno de sus isquiotibiales.

Mirá el video

Ante esta situación, Hernán Mastrángelo, árbitro del partido, paro el encuentro y permitió que los médicos del Rojo ingresen al campo de juego para asistir a Rey. Sin embargo, solamente se trató de una maniobra para que Tevez pueda reunir a sus dirigidos y dar algunas indicaciones tácticas que consideraba necesarias.

Luego del partido, en diálogo con TyC Sports, el arquero sorprendió al reconocer que mintió con el dolor que acusó y explicó el motivo: “Teníamos que hacer un cambio táctico y a veces son cosas que se dan y que se usan. Forman parte del fútbol y nada más”.

Finalmente, dio más detalles sobre la jugada: “Uno de los chicos me dijo ‘escuchá, tenemos que hacer un par de cambios’ y cuando vi la pelota ahí, estaba sola y no me quedaba otra. Solo no me podía tirar, así que quedó justo”.

De esta manera, a pesar de que aún debe mejorar mucho desde lo futbolístico, Independiente volvió a sumar de a tres puntos y demostró que no será un rival fácil para nadie.